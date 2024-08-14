ليبيا الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في احتياطات النفط

تربعتْ ليبيا على المرتبة الأولى أفريقيًا من حيثُ احتياطات النفط الخام المؤكدة لعام 2024.

وبحسبِ منصة غلوبال فايرباور العالمية لتحليل البيانات، تصدرت ليبيا قائمة الدول الإفريقية من حيث احتياطات النفط المثبتة في عام 2024، إذ تمتلك نحو 50 مليار برميل من النفط الخام.

كما جاءت ليبيا في المركز التاسع عالميًا من حيثُ الاحتياكات المؤكدة، ففي بياناتٍ سابقة جرى تأكيد أن ليبيا تمتلك احتياطات نفطية بــ48 مليار برميل من النفط.

أما في المرتبة الثانية… فقد جاءت نيجيريا بإجمالي احتياطات تصل إلى 36.9 مليار برميل، تلتها الجزائر في المركز الثالث باحتياطات بلغت 12.2 مليار برميل، ثم أنغولا في المركز الرابع بحجم احتياطات يصل إلى 7.78 مليار برميل.

وذكرت المنصة العالمية أن حالة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات حول تقاسم عائدات الطاقة تشكل عائقًا كبيرًا أمام تطوير صناعة النفط في ليبيا، مما يثير القلق بشأن مستقبل هذا القطاع الحيوي في البلاد، بحسب ما ذكرتهُ المنصة.

وتربعتْ ليبيا على المرتبة الأولى أفريقيا في العام 2023، كأكبر منتج للنفط، ووقف الإنتاج في حقل الشرارة أدى إلى تأثيرات ملحوظة على الأسواق العالمية نتيجة لهذا التوقف، بحسبِ محللي الأسواق.

بدورها أعلنتْ شركة أكاكوس النفطية، المشغلة لحقل الشرارة النفطي عن وقف عمليات إنتاج النفط الخام تدريجيًا وإيقاف الإمدادات من الحقل إلى ميناء الزاوية.

وأرجعتْ شركة أكاكوس النفطية سبب الإيقاف إلى امتثالها لمطالب أهالي الجنوب وبما يسمى حراك فزان المحتجين لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في نقل مقر الشركة إلى أوباري وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وخفض الانبعاثات الغازية

وقالت شركة أكاكوس للعمليات النفطية في بيان: «من خلال متابعة لجنة إدارة المشغل للمجريات الواق بالحقل من خلال تلقيها العديد من التقارير الواردة من إدارة الحقل وإدارة العمليات وتواصلها مع الأطراف ذات العلاقة وإخطارها للمؤسسة الرطنية للنفط وإحاطتها بكافة المستجدات، عكفت لجنة إدارة المشغل على عقد عدة اجتماعات طارئة مع الإدارات والمكاتب ذات الصلة بغية توجيهها لاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية التي تكفل سلامة كوادر الشركة والحفاظ على أصولها ومقدراتها والشروع الفوري في عنلية الإيقاف التدريجي للإنتاج» بحسب البيان.