خسائر معنوية ومادية فادحة في الاقتصاد الليبي والسبب: «داعش»

تكبدتْ ليبيا خسائر كبيرة مادية ومعنوية أثناء سيطرة تنظيم داعش على عددٍ من المدن والمناطق، إذ كشفتْ دراسة بحثية أجراها مركز «صواب» تحملُ عنوان «الآثار الاقتصادية للإرهاب: دراسة مقارنة بين مصر وليبيا وتونس» أن الإرهاب حرم ليبيا من تحصيل 95 مليار دولار وأضر بالاقتصاد الليبي بشكلٍ كبير.

وبحسبِ الدراسة.. كان اقتصاد ليبيا سيحقق 95 مليار دولار لو حافظ على معدل النمو خلال العقد الماضي، كما تأثر حجم الاستثمارات الأجنبية أيضًا وسجل تراجعًا ملحوظًا في العام 2011 وحتى العام 2022 بحسب الدراسة.

وكشفت الدراسة أن قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، انكمشتْ من 1.8 مليار دولار إلى صفر في العام 2012، لكنها عادت للارتفاع إلى مستوى 1.6 مليار دولار خلال العام 2013، قبل أن تتراجع الاستثمارات بشكل كبير خلال السنوات 2014 وحتى 2020.

وفي سياقٍ ذي صلة… بحثَ اللواء ركن صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية مع الفريق جون بيرنان، نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»؛ آلياتِ تعزيز التعاون المشترك بين الجيش الوطني والولايات المتحدة.

وتضمنتْ مباحثات اللواء ركن صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، وبحضور جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا وقائد قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا؛ خطط التعاون بين الجيش الوطني وأمريكا في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة للرفع من كفاءة الجيش الليبي في تأمين الحدود والحد من الهجرة غير شرعية، بحسبِ ما نشرته شعبة الإعلام الحربي.