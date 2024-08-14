خوري تؤكد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا

بحثتْ ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، مع خالد الدوسري، سفير دولة قطر لدى ليبيا آخر التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وأكدتْ خوري خلال لقائها بالدوسري في طرابلس ،على ضرورة توحيد عمل المجتمع الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا وتمهيد الطريق لعملية سياسية شاملة، بحسبِ ما نشرتهُ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي لقاءٍ منفصل مع خوري، بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال اتصالٍ هاتفي مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة لدى ليبيا؛ التهديدات المتزايدة التي تطال أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته.

وأكد الكبير وخوري على ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، بحسبِ المركزي.

بدورها أعربت خوري عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي ليتسنى له القيام بدوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد، وفقَ مانشره المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

وفي سياقٍ منفصل… بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية – القائمة بأعمال رئيس البعثة، مع برهان الدين دوران، نائب وزير الخارجية التركي؛ آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

بدوره أكد برهان الدين دوران، نائب وزير الخارجية التركي، خلال لقائه مع خوري في أنقرة، دعم بلاده لعمل بعثة الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية والمضي قدماً بالبلاد نحو الانتخابات، بحسبِ بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.