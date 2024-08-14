جمهورنا يرى يحق للجيش الليبي نشر قواته على الحدود الليبية الجزائرية

أخبار ليبيا 24

تعمل الجزائر رفقة تونس وعدد من الدول الشقيقة على حلحلة الأزمة الليبية، عبر عقد عدد من المؤتمرات التي تحاول فيها تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

انزعاج الجزائر يمس السيادة الليبية

إلا أن هذا لا يعني تدخل الجزائر في الأمور الداخلية الليبية وفي سياسة الدولة، في الوقت الذي تدعو فيه الجزائر بقية دول العالم من عدم التدخل في السيادة الليبية، نجدها تناقض نفسها عبر إصدار بيان، يستنكر تحركات الجيش الليبي في الجنوب الغربي، لضبط الحدود، وفرض سيادة الدولة الليبية.

هذا البيان الذي أصدرته الحكومة الجزائرية والذي جاء فيه “الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية، إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس” ودعت إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

في حين هذه التحركات التي قامت بها قوات الأركان العامة التابعة للحكومة الليبية، هي لفرض سيادة الدولة، إذ أن الحدود الليبية البرية تمارس عن طريقها عمليات تهريب كبيرة، تضع ثروات البلاد مهب الأطماع الخارجية.

وأوضح اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش ومدير إدارة الإعلام والتعبئة، أن التحركات الأخيرة للجيش الليبي باتجاه الجنوب الغربي تأتي ضمن خطة تعزيز تواجد القوات المسلحة في القواعد والمناطق التي تتواجد بها سابقًا. وأكد المسماري أن الهدف من هذه التحركات هو التصدي للعمليات غير المشروعة، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها بعض دول الجوار.

نتيجة الاستطلاع

وحول استنكار الجزائر لهذه التحركات العسكرية، وفي استطلاع رأي لقراء أخبار ليبيا 24 أستطلعنا رأيهم حول (لماذا تنزعج الجزائر من تواجد وحدات الجيش الليبي في الحدود الجنوب غربية في ليبيا؟)

علق أحد المتابعين (علي زايد) “مثلما تنزعج حكومة مصر من حكومة الوحدة الوطنية والجيش الليبي في المنطقة الغربية”

في حين علق المتابع (كبير ويفهم) “وهل ينزعج الليبيين من وجود الجيش الجزائري على الحدود الليبية؟.. أكيد لا.. فلماذا تنزعج الجزائر”.