أخبار محليةالأخبار

تقارير دولية تشير بنجاح تدابير ليبيا لمواجهة تدفقات الهجرة إلى أوروبا

انخفاض النسبة إلى 64%

14 أغسطس، 2024 2:31 م
0 0
الهجرة
الهجرة

أخبار ليبيا 24

تشير تقارير دولية حديثة إلى نقص تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر مسارات البحر الأبيض المتوسط، وسجلت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) الانخفاض الذي بلغ نسبة 64% بسبب الجهود المبذولة من ليبيا وتونس.

تقلص أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا

وعلى الرغم من اعتبار أن مسارات البحر الأبيض المتوسط أكبر المسارات حول العالم لتدفق المهاجرين غير النظاميين إلا أن قالت الوكالة الأوروبية إن “لانخفاض هذا العام يمكن أن يعزى بشكل رئيسي إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات التونسية والليبية لتعطيل أنشطة المهربين”.

يشكل الوافدون من ليبيا وتونس نحو 95% من إجمالي المهاجرين المبلغ عنهم عبر مسارات وسط البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب (فرونتكس) فإن مسار غرب البلقان ووسط البحر الأبيض المتوسط، بنسبة 75% و64% على التوالي، يشكلان أكبر نسبة لتراجع التدفقات عبر البحر المتوسط.

انخفض عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي بين يناير ويوليو بنسبة 36% إلى 113 ألفا و400 مهاجر غير نظاميين، ويحمل غالبية المهاجرين جنسيات سورية ومالية وأفغانستانية.

تعتبر هذه الأرقام منخفضة جدا مقارنة بالعام 2023، وعلى صعيد الدولة الليبية، تعمل أجهزة الدولة في الشرق والغرب على الحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وأقيمت هذا العام منتديين دوليين في ليبيا حول الهجرة، في كل من بنغازي وطرابلس، لبحث أنجع السبل للحد من تدفق المهاجرين عبر ليبيا، إذ يشكل الأمر خطورة على ليبيا باعتبارها دولة عبور رئيسية.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية اعتراض 775 مهاجرا غير نظاميين خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، وإعادتهم مجددا إلى ليبيا، وذلك خلال الفترة من الرابع إلى العاشر من أغسطس الجاري.

وقالت المنظمة إن إجمالي عدد المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري بلغ 13 ألفا و323 شخصا.

الوسوم
14 أغسطس، 2024 2:31 م
0 0

المزيد من الأخبار

image 6483441 55

الشهوبي يبحث مع مؤسسة الاستثمار تمويل مشروعات تطويرية لمطار معيتيقة

14 أغسطس، 2024 1:58 م
السايح-المفوضية-العليا-للانتخابات

مفوضية الانتخابات: بدء توزيع بطاقات الناخبين لانتخابات البلديات

14 أغسطس، 2024 11:47 ص
في يومهم العالمي.. ورشة عمل لتعزيز دور الشباب في الفضاء المدني

في يومهم العالمي.. ورشة عمل لتعزيز دور الشباب في الفضاء المدني

14 أغسطس، 2024 10:19 ص
المؤسسة-الوطنية-للنفط

ليبيا الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في احتياطات النفط

14 أغسطس، 2024 10:19 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى