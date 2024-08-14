تقارير دولية تشير بنجاح تدابير ليبيا لمواجهة تدفقات الهجرة إلى أوروبا

أخبار ليبيا 24

تشير تقارير دولية حديثة إلى نقص تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر مسارات البحر الأبيض المتوسط، وسجلت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) الانخفاض الذي بلغ نسبة 64% بسبب الجهود المبذولة من ليبيا وتونس.

تقلص أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا

وعلى الرغم من اعتبار أن مسارات البحر الأبيض المتوسط أكبر المسارات حول العالم لتدفق المهاجرين غير النظاميين إلا أن قالت الوكالة الأوروبية إن “لانخفاض هذا العام يمكن أن يعزى بشكل رئيسي إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات التونسية والليبية لتعطيل أنشطة المهربين”.

يشكل الوافدون من ليبيا وتونس نحو 95% من إجمالي المهاجرين المبلغ عنهم عبر مسارات وسط البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب (فرونتكس) فإن مسار غرب البلقان ووسط البحر الأبيض المتوسط، بنسبة 75% و64% على التوالي، يشكلان أكبر نسبة لتراجع التدفقات عبر البحر المتوسط.

انخفض عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي بين يناير ويوليو بنسبة 36% إلى 113 ألفا و400 مهاجر غير نظاميين، ويحمل غالبية المهاجرين جنسيات سورية ومالية وأفغانستانية.

تعتبر هذه الأرقام منخفضة جدا مقارنة بالعام 2023، وعلى صعيد الدولة الليبية، تعمل أجهزة الدولة في الشرق والغرب على الحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وأقيمت هذا العام منتديين دوليين في ليبيا حول الهجرة، في كل من بنغازي وطرابلس، لبحث أنجع السبل للحد من تدفق المهاجرين عبر ليبيا، إذ يشكل الأمر خطورة على ليبيا باعتبارها دولة عبور رئيسية.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية اعتراض 775 مهاجرا غير نظاميين خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، وإعادتهم مجددا إلى ليبيا، وذلك خلال الفترة من الرابع إلى العاشر من أغسطس الجاري.

وقالت المنظمة إن إجمالي عدد المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري بلغ 13 ألفا و323 شخصا.