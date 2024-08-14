المشري يطلع على تجهيزات مؤتمر الإصلاح وبناء الدولة

أخبار ليبيا 24

على الرغم من الخلاف حول نتائج انتخابات رئيس المجلس الأعلى للدولة وعدم قبول محمد تكالة الرئيس السابق له، لنتائج الانتخابات الداخلية، مارس خالد المشري الفائز بالانتخابات مهامه الرسمية من داخل ديوان المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

الأحزاب السياسية تلتقي مع المشري

واستقبل المشري وفدًا يمثل مؤتمر الإصلاح وبناء الدولة، ضم كلا من فتح الله السعداوي رئيس حزب المؤتمر ورئيس مؤتمر الإصلاح وبناء الدولة ورئيس رابطة الأحزاب السياسية، وناصر دحيح مسؤول مؤتمر الإصلاح للمنطقة الغربية، وأزهار حبرشي مسؤولة مؤتمر الإصلاح عن المنطقة الجنوبية، وعدد من الممثلين عن الأحزاب السياسية والقوى السياسية الفاعلة، الذين عبروا عن دعمهم للمشري لتلقده منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، بحسب البيان.

واستعرض المجتمعون أمام المشري مشروع مؤتمر الإصلاح وبناء الدولة حتى يبدي بشأنه ما يلزم من ملاحظات وتوجيهات.

ويمارس المشري مهام منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، بعد خلاف مع محمد تكالة خلال جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس، حين أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتاً مقابل 69 صوتاً للمشري، حيث دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم تكالة في ظهر ورقة التصويت.

المشري يعتبر قرار البرلمان باطلا

وعلى جانب آخر، اعتبرَ المشري، أن قرار مجلس النواب القاضي بحسبِ صفة القائد الأعلى للجيش من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي باطل.

وأكدَ المشري في بيان أن المجلس الرئاسي هو الجهة المخولة بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وفقَ التعديل الدستوري الـ11، بحسبِ بيان.