الكوني: صفة القائد التي منحت لنا رمزية لمنع الحرب

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على خلفية قرار مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي، من المجلس الرئاسي، ومنحها لمجلس النواب، صرح موسى الكوني، أن صفة القائد الأعلى رمزية لمنع الحرب والنزاعات المسلحة.

الكوني يصرح حول سحب صفة القائد الأعلى منه

أكد موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، في تصريحات صحفية نشرها المجلس الرئاسي جميعنا كمسؤولين، وسياسيين ليبيين، نتحمل مسؤولية الصراع والأزمات، التي يعيشها الوطن لأننا لم نستطع إنهاء أسبابها، و فقد المواطن الأمل في جميع المسؤولين، الذين يتشبثون بالسلطة على حساب وحدة الدولة.

وأضاف الكوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم ، أن ليبيا منقسمة، ولا يجمع شعبها الذي خذلناه، سوى العلم وجواز السفر.

وعن قرار القائد الأعلى للجيش الذي أصدره مجلس النواب، أكد بأنها صفة رمزية منحت للمجلس الرئاسي؛ لمنع الحرب وعدم استخدامها في حروب سياسية، مشيراً إلى قوات الجيش في الشرق لا تأتمر بأمرنا كقائد أعلى.

وأضاف “نحن نملك صفة القائد الأعلى للجيش، ولكننا لم نستخدمها، موضحاً أنه لم يكن هناك جدوى من إصدار أوامر للقوات العسكرية شرقاً، ولذلك لم نصدر له أي أوامر”.

وشدد على مجلسي النواب والدولة، أن يكونا مثالاً للديمقراطية، لا أن يتشبثا بالسلطة كل هذه المدة، معتبراً أن مجلسي النواب والدولة أخلا بوعودهما في إجراء الانتخابات، وعملا على البقاء في السلطة باختلاق الخلافات التي تزيد الأمور تعقيداً، بعد أن رسخوا مبدأ البقاء في السلطة، وعدم التنازل عن الكرسي، ويعرقلان العملية الانتخابية للبقاء في امتيازاتهم، موجهاً حديثه لرئيس مجلس النواب، بضرورة أن يشعر الشعب، بأنه يمثل الدولة الليبية ككل، وليس جزء منها.