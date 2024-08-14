الشهوبي يبحث مع مؤسسة الاستثمار تمويل مشروعات تطويرية لمطار معيتيقة

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تحاول وزارة المواصلات بحكومة الوحدة منتهية الولاية من جعل مطار معيتيقة الدولي، والذي في حقيقة الأمر قاعدة جوية عسكرية، تهيئته وجعله مطاراً يستقبل الزوار من كافة أنحاء العالم، لذا عقد محمد الشهوبي وزير المواصلات اجتماعاً مع مسؤولين في المؤسسة الليبية للاستثمار تمويل مشروعات استراتيجية كبرى بالمطار.

مشاريع تطويرية بمطار معيتيقة

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عن شركة «يو سي سي» القطرية، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي ورئيس مصلحة المطارات ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير إدارة مشروعات المطارات بالجهاز، حسب بيان الوزارة على صفحتها بفيسبوك.

تهدف هذه الخطط الاستثمارية التطويرية بالمطار إلى استكمال محطة الركاب الشرقية في مطار معيتيقة الدولي، ومن جانبها وأبدت مؤسسة الاستثمار والشركة القطرية اهتمامهما بالدخول في مشروع تمويل وتشغيل هذا المرفق.

في حين أكد الشهوبي على أهمية المشروع اقتصاديًا وخدميًا لصالح الدولة والمواطن، كما وعد بدعم الجهتين وتقديم التسهيلات المطلوبة لاستكمال المشروع، ومن المقرر أن تتسع تلك المحطة لعشرة ملايين مسافر سنويا بجميع ملحقاتها.

وفي مطلع الشهر الجاري، أبرمت مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة للوزارة مع وزارة التعليم التقني والفني اتفاقية تعاون، تهدف إلى تمكين خريجي المعاهد البحرية التابعة لوزارة التعليم التقني والفني من ممارسة العمل الميداني، على متن السفن والقطع البحرية، التي تحمل العلم الليبي لإكسابهم فترة خبرة تمكنهم من الحصول على شهادات تؤهلهم للعمل على متن السفن والقطع البحرية، وفق ما تقتضيه اللوائح المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين وتعديلاتها، وفقا لبيان الوزارة.

وأكدت الاتفاقية على مراعاة المسؤولية الواقعة على عاتق مصلحة الموانئ والنقل البحري أمام المنظمة البحرية الدولية، من حيث تطبيق معايير ومتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والخفارة للعاملين بالبحر، ومعالجة التضارب الحاصل بين تطبيق بنود هذه الاتفاقية والقوانين واللوائح المعمول بها في مجال التعليم التقني والفني، بحيث لا تكون مجحفة في حق الطلاب، وفقا لما جاء في بيان الوزارة.