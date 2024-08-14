الدولار يستقر في السوقين الرسمية والموازية

استقرتْ أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية عند مستوياتٍ مرتفعة، إذ جرى تداول سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار عند مستوى 7.09 دينار، في حين جرى تداول سعر صرف اليورو بـ7.60 دينار، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 8.75 دينار.

أما سعر صرف الليرة التركية فقد ثبُت عند مستوى 0.20 دينار، واستقر الدينار التونسي عند سعر 2.15 دينار.

وفي تعاملات السوق الرسمية… سجل الدولار انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 4.80 دينار بدوره سجل الجنيه الإسترليني 6.10 دينار، بينما استقر سعر صرف اليورو عند 5.25 دينار، وفقًا لما أوردته نشرة مصرف ليبيا المركزي.



ويعزى هذا التراجع في قيمة العملة المحلية أمام الدولار إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، الناتج عن النزاعات السياسية والاضطرابات التي أثرت سلبًا على الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي الليبي، مثل تحديد سعر الصرف والتحكم في المعروض النقدي، ساهم في تفاقم المشكلة. كما أن زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في ظل عدم كفاية العرض من الدينار لتلبية هذا الطلب، كان له تأثير كبير. علاوة على ذلك، تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية ساهم في ضعف قيمة الدينار، في ظل العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا، بحسبِ محللين اقتصاديين.