البعثة الأممية: نتابع بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة لبعض الأطراف السياسية

أخبار ليبيا 24

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء ما وصفته في بيانها ” الإجراءات الأحادية” التي تمارسها الأطراف السياسية في غرب البلاد وشرقها معرضة الاتفاق السياسي للخطر بعد توتر العلاقات بشكل كبير، بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وكذلك المجلس الرئاسي.

البعثة تدعو إلى الحوار بين الأطراف الليبية

وجاء في البيان ” تابعت البعثة بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها. ففي ظل المناخ القائم، تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين. وأكد البيان ” الآن أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي. وتذكر البعثة جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2702 (2023)”.



وأكدت البعثة على أنها “ستواصل مشاوراتها التي تجريها حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم. كما أن البعثة حريصة كل الحرص على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية”.

وشددت البعثة على تبني لغة الحوار والتواصل بين الأطراف المتصارعة لإنهاء حالة الانقسام السياسي “وبالنظر للصعوبات العديدة التي تواجهها ليبيا، تناشد البعثة الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين”.