الأرصاد: استمرار تكاثر السحب الرعدية جنوب البلاد

من المتوقعِ أن تستمر السحب الرعدية في التكاثر التأثير على بعض مناطق الجنوب، مصحوبة بكمية أمطار جيدة، في ظل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

توقعت الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بعد الظهر على بعض مناطق الساحل، على أن تتراوح درجات الحرارة ما بين (31–34)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، وما بين (35–40)مْ على الدواخل.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح على اغلب المناطق مابين(30-33)مْ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

من المتوقع أن تتكاثر السحب الرعدية من حين لأخر على جبال الهروج- مرزق- القطرون-أوباري وغات يتخللها سقوط أمطار تكون جيدة على بعض المناطق واحتمال أن تصل الأمطار إلى سبها، وأن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، على أن تتراوح درجات الحرارة مابين (36–42)مْ، ولاتتجاوز (34)مْ على القطرون.

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء قليلة السحب بينما تتكاثر السحب الرعدية في فترة المساء خاصة على جبال تيبستي مع سقوط أمطار جيدة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38–40)مْ، بحسبِ الأرصاد.