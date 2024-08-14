أسعار النفط تنتعش وتعوض خسائرها

حققتْ أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، معوضةً خسائر كانت قد تكبدتها في جلساتٍ سابقة قدرها 2‎%‎، متأثرةً بورود بيانات تفيد بانخفاضها مخزونات الخام الأميركية، وازيداد حدة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط

وجرى تداول خام برنت فوق مستويات 81 دولارًا، مسجلاً 81.11 دولار للبرميل، في حين ارتفعَ الخام الأمريكي إلى مستويات 78.85 دولار للبرميل.

بدورهِ كشف معهد البترول الأميركي عن تقلص المخزونات الأمريكي بمقدار 5.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليكون هذا الانخفاض هو الانخفاض السابع على التوالي.

بدورهِ خفّض تحالف أوبك+ توقعاتهِ بشكلٍ طفيف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ.

وبحسبِ بيان تحالف أوبك+؛ جاء التخفيض بناءً على مراجعتهِ لحجم الطلب على الخام من الصين، في حين توقع التحالف أنَ الطلب العالمي على الذهب الأسود سيسجل 2.1 مليون برميل يوميًا، ويعدّ هذا المستوى أقل بــــ 135 ألف برميل مقارنةً بالتوقعات السابقة.

أما فيما يتعلقُ بالتوقعات المستقبلية للطلب على الخام في 2025؛ سيبقى مستوى النمو عند 1.8 مليون برميل يوميًا.

إلى ذلك… دعَا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

جاء ذلك خلال متابعة تحالف أوبك+ لأوضاع إنتاج النفط الخام خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من العام الحاليّ.

كما رحبَ تحالف أوبك+ بتأكيد كُلٍ من العراق وروسيا وكازاخستان، حيال التزامهم الكامل بالاتفاق المشترك للخفض الطوعي للإنتاج.