أرشيف
أخر الأخبار

أسعار النفط تنتعش وتعوض خسائرها

أسعار النفط تعوض خسارة قدرها 2‎%‎

14 أغسطس، 2024 10:11 ص
0 0
وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

حققتْ أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، معوضةً خسائر كانت قد تكبدتها في جلساتٍ سابقة قدرها 2‎%‎، متأثرةً بورود بيانات تفيد بانخفاضها مخزونات الخام الأميركية، وازيداد حدة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط

وجرى تداول خام برنت فوق مستويات 81 دولارًا، مسجلاً 81.11 دولار للبرميل، في حين ارتفعَ الخام الأمريكي إلى مستويات 78.85 دولار للبرميل.

بدورهِ كشف معهد البترول الأميركي عن تقلص المخزونات الأمريكي بمقدار 5.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليكون هذا الانخفاض هو الانخفاض السابع على التوالي.

أسعار-النفط
أسعار-النفط

أوبك+ تخفض توقعاتها حول مستقبل الطلب على الخام

بدورهِ خفّض تحالف أوبك+ توقعاتهِ بشكلٍ طفيف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ.

وبحسبِ بيان تحالف أوبك+؛ جاء التخفيض بناءً على مراجعتهِ لحجم الطلب على الخام من الصين، في حين توقع التحالف أنَ الطلب العالمي على الذهب الأسود سيسجل 2.1 مليون برميل يوميًا، ويعدّ هذا المستوى أقل بــــ 135 ألف برميل مقارنةً بالتوقعات السابقة.

أما فيما يتعلقُ بالتوقعات المستقبلية للطلب على الخام في 2025؛ سيبقى مستوى النمو عند 1.8 مليون برميل يوميًا.

النفط-تحالف-أوبك+
النفط-تحالف-أوبك+

إلى ذلك… دعَا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

جاء ذلك خلال متابعة تحالف أوبك+ لأوضاع إنتاج النفط الخام خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من العام الحاليّ.

كما رحبَ تحالف أوبك+ بتأكيد كُلٍ من العراق وروسيا وكازاخستان، حيال التزامهم الكامل بالاتفاق المشترك للخفض الطوعي للإنتاج.

أسعار النفط
أسعار النفط
14 أغسطس، 2024 10:11 ص
0 0

المزيد من الأخبار

محمد عون

عون: شرعيّتي كوزير للنفط والغاز ثابتة ولا يمكن لرئيس الحكومة إقالتي

8 أغسطس، 2024 4:43 م
التغير المناخي وتأثيراته على ليبيا.. تحديات وفرص

التغير المناخي وتأثيراته على ليبيا.. تحديات وفرص

6 أغسطس، 2024 8:13 م
مأساة في الصحراء الليبية: قصص الهجرة غير الشرعية والموت والهروب

مأساة في الصحراء الليبية: قصص الهجرة غير الشرعية والموت والهروب

6 أغسطس، 2024 6:58 م
حقل الشرارة

حكومة الدبيبة تستنكر إغلاق حقل الشرارة النفطي

4 أغسطس، 2024 4:07 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى