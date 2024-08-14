أبوجناح يتابع احتياجات مراكز غسيل الكلى على مستوى البلاد

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عقد رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة بحكومة الوحدة منتهية الولاية ، اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات السيد سعد الدين عبد الوكيل، ومديري مراكز الكلى، مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مراكز غسيل الكلى على مستوى البلاد.

دعم مراكز غسيل الكلى

حضر الاجتماع كل من رئيس وحدة الكلى بوزارة الصحة، ومديري إدارتي الصيدلة، والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، وممثلين عن : ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، والمنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء، بحسب بيان الصفحة الرسمية لـ أوبجناح على فيسبوك.

وتناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مراكز غسيل الكلى، وحل مشكلة نقص مشغلات غسيل الكلى، وتنفيذ جملة من الإصلاحات المتعلقة بملف مرضى الغسيل الكلوي خلال إطار زمني محدد، بما يضمن حقوق جميع المرضى في الحصول على خدمات ذات جودة عالية.

ووفقا للبيان، خلص الاجتماع إلى التوصل إلى اتفاق بفتح أوامر شراء المشغلات لسد النقص الحاصل، والشروع في توريدها خلال الأيام القادمة.

وأصدر أبوجناح تعليماته بتشكيل لجنة طوارئ، لحلحلة مشكلة نقص مشغلات الكلى من خلال تدوير المشغلات بين المراكز والأقسام، إلى حين وصول التوريدات وتغطية احتياجات كل المراكز والأقسام .

وشدد على ضرورة التنسيق المتواصل بين وزارة الصحة والأجهزة الرقابية لتصحيح وحلحلة أي مشاكل تتعلق بتفعيل المنظومة الإلكترونية المختصة بحصر مرضى الكلى، وربط وحدات وأقسام غسيل الكلى في مختلف مدن ومناطق ليبيا مع الإدارات المختصة بالوزارة، للحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة توضح العدد الفعلي للمرضى وتحدد الاحتياجات.

وأكد السيد وزير الصحة على مسؤولية الدولة بضمان حق جميع المرضى في الحصول على خدمات جيدة، مشيرًا إلى “أن المريض غير معني بكل المشاكل الناجمة عن سوء توزيع المشغلات أو نقصها “.

وأصدر السيد وزير الصحة تعليماته بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات السيد سعد الدين عبد الوكيل لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بملف الكلى، لاعتمادها والبث في تنفيذها دون أي تأخير.