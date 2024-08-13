نورلاند: مستعدون للتنسيق مع تونس للوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا

قال ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص الأميركي إلى ليبيا إن بلادهُ ترفض بشكلٍ قاطع فرض الحلول بالقوة من قبل أي طرف.

نورلاند؛ وخلال لقائه مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية التونسي، أبدى استعداد بلادهِ للتنسيق مع تونس من للدفع بكل السُبل للوصول إلى تسوية سياسية مبنية على الحوار والتفاوض في الشأن الليبي، بحسبِ ما نشرتهُ وزارة الخارجية تونسية.

بدوره… شدّد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية التونسي، على موقف الرئيس التونسي قيس سعيد الذي دعا فيه الداعي إلى ضرورة أن يكون الحلّ ليبيًا – ليبيًا في إطار من التوافق وقيادة ليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة، بحسبِ بيان الخارجية التونسية.

وفي ظلِ التحرك الدولي المحمُوم للوصول إلى حلٍ شامل للأزمة الليبية التي تراةاح مكانها… يُجري ريتشارد نولارند، المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، جولاتٍ وصولاتٍ دبلوماسية مكثفة شملت عدة لقاءات مع القادة الليبيين والأطراف السياسية شرق البلاد وغربها.

وبحسبِ ما ينشره نورلاند عبر حساب السفارة الأمريكية، تسعى هذه الجولات المكوكية إلى دفع العملية السياسية المتعثرة قدمًا، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، سعيًا لتحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانقسام والجمود السياسي الذي يثقل كاهل البلاد.

كما تضمنتْ لقاءات نورلاند التركيز على ضرورة تجاوز الخلافات الراهنة وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار في البلاد، إذ شدد نولارند خلال لقائاته على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان استقرار ليبيا وتحقيق تطلعات الليبيين، مجددًا دعم بلاده لجهود الوساطة الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيجاد تسوية دائمة للأزمة الليبية.

إحدى النقاط الأساسية التي أثارها نورلاند خلال لقاءاته كانت مسألة توحيد الميزانية العامة لليبيا، إذ أكد على ضرورة أن يكون هنالك ميزانية موحدة شرق البلاد وغربها؛ معتبرًا أن توحيد الميزانية هو خطوة محورية لتفادي الانهيار الاقتصادي وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين دون تمييز.