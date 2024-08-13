مصر تسعى لتوريد 3.8 مليون طن من القمح

تبحثُ الحكومة المصرية توريد شحناتٍ من حبوب القمح لمدة 8 أشهر مقدمًا؛ في خطة تعكس سعي الحكومة المصرية لاستغلال انخفاض أسعار القمح عالميًا، وأخذ الحيطة والحذر في ظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ووفقًا لما نشرتهُ الحكومة، تستهدفُ الهيئة العامة للسلع التموينية شراء 3.8 مليون طن من القمح للتسليم من أكتوبر إلى أبريل، بحسبِ الحكومة.

وفي سياقٍ منفصل… حققتْ الصادرات السلعية المصرية إلى السعودية ارتفاعًا بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلةً ما قيمتهُ 1.587 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تحققه منذ خمس سنوات.

في المقابل، انخفضتْ الواردات المصرية من السعودية بما نسبتهُ 28.8%، لتستقر عند 1.056 مليار دولار… وفيما يلي أبرز الصادرات المصرية إلى السعودية:

الأدوية والسجاد والخضراوات والموالح والنحاس والأسلاك.

أما الواردات المصرية من السعودية، فقد تمثلت في:

الزيوت المعدنية وصفائح الألومنيوم وعلب الكرتون والألواح والأفلام والرقائق والشرائط، بالإضافة إلى مواد تلوين معدنيةن بحسبِ بيانات حكومية مصرية.

وفي الأثناء… تقلص عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي خلال أول 6 أشهرٍ من العام الحالي بما نسبتهُ 16 بالمئة.

ويعود سبب التراجع إلى مستوى 15.9 مليار دولار، إلى نمو الصادرات وانخفاض الواردات مقارنةً مع بيانات العام الماضي التي فاق مستوى العجز فيها الــ18 مليار دولار.

وبشكلٍ عام… نمتْ الصادرات السلعية بــــ 9.8% إلى 19.641 مليار دولار، ولكن الواردات تقلصت بـــ 3.3% أي أكثر من 35 مليار دولار.