مجلس النواب يطالب الرئاسي بسحب قرار إنشاء هيئة الاستفتاء والاستعلام

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طالب مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية في البلاد، رئيس المجلس الرئاسي بسحب قراره بشأن إنشاء هيئة الاستفتاء والاستعلام، واعتبر النواب أن هذا القرار باطلا وفاقدا للمشروعية، ويخالف الإعلان الدستوري و”يعد خطوة خطيرة “غير مبررة.

تداخل الاختصاصات وتجاوز الصلاحيات

ووفقا للبيان الذي أصدره مجلس النواب والذي يحوي القرار رقم (5) لسنة 2024، أكد أن قرار المنفي بشأن إنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام الوطني تتبع المجلس الرئاسي وتتولى إجراء استفتاءات ملزمة، “تجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج وهو الأمر الذي يصعب أن يقوم به طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد”.

وأضاف القرار أن الرئاسي تجاوز صلاحياته وتعد هذه الصلاحيات مناطة للمفوضية العليا للإنتخابات “المجلس الرئاسي قد تجاوز صلاحياته بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة، بالإضافة إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات فهي المؤسسة المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية”.

وأكد مجلس النواب على “بطلان” قرار المنفي،”مطالبا جميع المؤسسات المعنية بعدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه” كما “طالب رئيس المجلس الرئاسي بأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما وفق اتفاق جنيف وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية”.

هذا وقد أصدر محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ، القرار رقم «79» لسنة 2024 الذي يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.