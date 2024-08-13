فينيسيوس جونيور يرفض عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي

فينيسيوس جونيور يرفض عرضًا سعوديًا بقيمة مليار يورو.

ريال مدريد متمسك بلاعبه البرازيلي ويقفل باب التفاوض.

العرض يشمل عقدًا بقيمة 200 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى مكافآت.

فينيسيوس يفضل الاستمرار في النادي الملكي.

فينيسيوس جونيور يرفض عرضًا سعودياً تاريخياً: أرقام قياسية وموقف ريال مدريد

تلقى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، عرضاً غير مسبوق من الدوري السعودي، وهو ما جعل الأضواء تسلط عليه في الآونة الأخيرة. العرض المقدم كان ضخمًا لدرجة جعلته يتصدر عناوين الأخبار، ولكن رغم المغريات المالية، قرر فينيسيوس البقاء في ناديه المفضل.

❗️Breakdown of Vinicius Junior's proposed salary from Saudi Arabia. — @OneFootball pic.twitter.com/Oo8Wr2Du1f — Madrid Universal (@MadridUniversal) August 13, 2024

العرض السعودي: أرقام خيالية وصفقة تاريخية

أفادت التقارير الصحفية، وعلى رأسها صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن فريقًا سعوديًا قدم عرضًا ضخمًا إلى ريال مدريد للتعاقد مع فينيسيوس جونيور. العرض الذي قُدم كان يقدر بحوالي مليار يورو على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى مكافآت ضخمة، مما يجعله أكبر عرض انتقال في تاريخ كرة القدم. هذا العرض كان يتضمن أيضًا عقدًا منفصلاً ليصبح فينيسيوس سفيرًا للسعودية لمدة عشر سنوات قبل كأس العالم 2034، التي ستُقام في المملكة.

رغم ضخامة العرض، فإن ريال مدريد لم يظهر أي رغبة في التفاوض بشأن انتقال اللاعب. إدارة النادي الملكي تفضل الحفاظ على فينيسيوس، خاصةً وأنها قد تواجه صعوبة كبيرة في تعويضه في حال مغادرته، خاصةً مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

Vinicius Junior jugando con los defensas 💨 ⚡️ pic.twitter.com/TnTUtyyrpg — Royston Drenthe (@Fp9zz) August 13, 2024

فينيسيوس جونيور: البقاء في ريال مدريد هو الخيار المفضل

على الرغم من الإغراءات المالية الكبيرة، فإن فينيسيوس جونيور أبدى تفضيله بالبقاء مع فريقه الحالي. اللاعب البرازيلي يشعر بالراحة في ريال مدريد ويعتبر أن وجوده مع النادي الملكي يتيح له فرصة أفضل لتحقيق المزيد من الألقاب. في الموسم الماضي، قدم فينيسيوس أداءً لافتاً وساهم بشكل كبير في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

الإدارة الملكية ترفض العرض السعودي

بناءً على المصادر الصحفية، فإن إدارة ريال مدريد لم تتجاوب مع العرض السعودي بأي شكل من الأشكال، مؤكدة تمسكها بنجمها البرازيلي. الصفقة المقترحة قد تكون مغرية من الناحية المالية، إلا أن ريال مدريد يعتبر فينيسيوس جزءاً أساسياً من تشكيلته المستقبلية، ويسعى لمواصلة البناء حوله.

الآفاق المستقبلية لصفقة فينيسيوس

في الوقت الحالي، يبدو أن صفقة فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي غير متوقعة في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن العروض الكبيرة التي تصل إلى اللاعبين العالميين تشير إلى توجه جديد في سوق الانتقالات، حيث تتنافس الدوريات الكبرى والعروض الكبيرة للحصول على النجوم العالميين. وفي حال تغيرت الظروف، قد تكون هذه الصفقة واحدة من أبرز التحولات في عالم كرة القدم.

في النهاية، يبقى فينيسيوس جونيور أحد أبرز اللاعبين في ريال مدريد، وأحد المرشحين البارزين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام. بينما يعكف النادي الملكي على بناء فريقه حول هذا النجم، فإن العرض السعودي الضخم يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد من الدوريات الأخرى بالنجوم العالميين.