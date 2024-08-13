صعود طفيف لسعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

لا يزال سعر الدولار يراوح مكانه عند مستويات عالية منذ أشهر، إذ ارتفع سعره بشكل طفيف في ختام التعاملات المسائية ليصل عند مستوى 7.10 دينار في السوق الموازية بعد أن كان سعره في تعاملات سابقة 7.07 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 7.62 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 8.80 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

أما سعر صرف الليرة التركية فقد استقر عند مستوى 0.20 دينار، وثبت سعر صرف الدينار التونسي مقابل نظيره الدينار الليبي عند مستوى 2.15 دينار.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوداً نسبياً 405 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

أما على صعيد أسعار العملات في السوق الرسمية، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، في تعاملات اليوم الاثنين، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8075 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.257 دينار، والجنيه الاسترليني 6.154 دينار، والدولار الكندي 3.4976 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1433 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف.

في حين استقرت العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2806 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3088 دينار، والدينار التونسي 1.5591 دينار، والدرهم المغربي 0.4901 دينار ليبي.

والجدير بالذكر تضاف ضريبة النقد الأجنبي على سعر العملات والتي تقدر بنسبة 27%.