زلزال يضرب الأردن وسوريا بقوة 4.8 درجة

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ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، الأردن وسوريا في ساعة متأخرة من ليلة الأمس، وشعر به السكان في البلدين بشكل واضح.

زلزال يؤثر على بلاد الشام

وبحسب المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وذكر المركز في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 5.46 درجة، لكنه خفضها بعد دقائق. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن مركز الزلزال قرب مدينة حماة.

ووفقا لمنظمة الدفاع المدني السوري العاملة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، إنها نشرت عناصرها في عدة مناطق للاستجابة لأي حالة طوارئ محتملة، إلا أنها لم تتلق أي بلاغات أو تقارير تفيد بوجود أضرار.

أما في الأراضي اللبنانية التي شعر سكانها أيضا بالزلزال، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن “بعض سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولاً إلى الهرمل”، شعروا “بهزة أرضية خفيفة الساعة 11:56 دقيقة قبيل منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء”.

ومن جانبها أكدت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء اللبنانية مارلين البراكس، أن “الهزة التي حصلت قبيل منتصف الليل كان موقعها حماة في سوريا، وقوتها سجلت 5.1 على مقياس ريختر، تعدّ متوسطة الحجم، ولكن بما أن حماة قريبة من لبنان شعر بها أغلبية السكان”.

وتابعت “ما زلنا نسجل هزات ارتدادية، وتم تسجيل حتى الآن نحو 15 هزة ارتدادية”.