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تكالة يدين قرارات البرلمان ويعتبرها أحادية

تكالة: صفة قائد الجيش تعود للرئاسي

13 أغسطس، 2024 4:02 م
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مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية.. تكالة يكشف عن خطة شاملة بعد استماع مختلف الآراء
مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية.. تكالة يكشف عن خطة شاملة بعد استماع مختلف الآراء

أخبار ليبيا 24

أدان محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة السابق، قرارات البرلمان حول حكومة الوحدة منتهية الولاية، وصفة القائد الأعلى للجيش، واصفًا إيّاها بالقرارة الأحادية بعيدًا عن مشاوراتِ مجلس الدولة.

وقال تكالة في بيانٍ عن السلطة التنفيذية تعود للمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، أما صفة القائد الأعلى للجيش فهي لصالح الرئاسي بحسبِ ما نص عليه اتفاق جنيف، بحسبِ البيان.

واعتبر تكالة في بيانهِ أن أي تغييرات في كينونة المشهد السياسي في ليبيا يجب أن يتم وفقَ آلية مناسبة تتوافق عليها جميع الأطراف الليبية.

تكالة يدين قرارات البرلمان ويعتبرها أحادية
تكالة يدين قرارات البرلمان ويعتبرها أحادية

وأما فيما يتعلقُ بمستجدات الخلاف بين قطبي مجلس الدولة، باشرَ خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، عمله رسميًا من مقر المجلس في طرابلس، مؤكداً في كلمة له على شرعية انتخابه في جلسة الثلاثاء الماضي، التي أسفرت في جولتها الثانية عن فوزه بمنصب رئيس المجلس بشكل واضح وسليم، على حد تعبيره.

وقال المشري في كلمةٍ ألقاها بالمناسبة إن المجلس لم يتمكن من استكمال انتخابات مكتب الرئاسة بسبب جدل قانوني حول ورقة انتخابية، موضحاً أن اللجنة القانونية بالمجلس، بصفتها الجهة المختصة، قد حسمت هذا الجدل.

ودعا المشري الرئيس السابق للمجلس، السيد محمد تكالة، إلى اللجوء للطرق السلمية التي يكفلها القانون إذا كان لديه أي اعتراض، مؤكداً استعداد المجلس للامتثال لأي أحكام قضائية وإعادة الانتخابات إذا قضى بذلك القضاء.

وشدد المشري على أن رئيس مجلس الدولة هو رئيس لجميع الأعضاء، سواء الذين انتخبوه أو الذين لم ينتخبوه، وأنه سيتعامل معهم على قدم المساواة.

13 أغسطس، 2024 4:02 م
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