النواب يصوتون على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية

أخبار ليبيا 24

عقد مجلس النواب الليبي جلسته المرتقبة، والتي تأتي بعد توترات بينه وبين المجلس الرئاسي، عليه دعا المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس، إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.

تفكيك المركزية

وفي كلمته “أمام النواب مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه”.

وأضاف عقيلة “المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة انتهت بانتهاء المدة المحددة لها” وتابع “يجب إعادة النظر في اتفاق دنيف خصوصا أنه لم يضمن الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند القانوني لكل السلطات”.

وسحب عقيلة صالح صفة القائد الأعلى للجيش من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي “صفة القائد الأعلى للجيش الليبي تعود إلى مجلس النواب”.

وصوت أعضاء البرلمان إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، واعتبار الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية.

ويعمل مجلس النواب على تشكيل حكومة موحدة، ترضى عنها جميع الأطراف المتصارعة، مهمتها توحيد الوطن تحت قيادة سياسية واحدة لإنهاء حالة الانقسام السياسي التي طال أمدها، إلا أن بسبب الخلاف الذي نشب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بسبب اعتماد الأول لأكبر موازنة في تاريخ ليبيا، جعل الأعلى يعترض عليها ويمتنع عن الموافقة لاستكمال مشاورات القاهرة لتشكيل الحكومة الموحدة، إلا أن مجلس النواب يمضي قدما في مشروع الحكومة الموحدة وفتح باب استقبال ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة.