الميهوب: الحفاظ على العلاقات الليبية المصرية ضرورة لاستقرار المنطقة

الميهوب يؤكد على أهمية العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر لاستقرار المنطقة.

تصريحات حكومة الوحدة الدبيبة لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي.

التقارب المصري التركي يعزز الاستقرار في المنطقة.

تقارب المصالح الدولية قد يؤدي إلى تغييرات في مواقف الأطراف تجاه الأزمة الليبية.

في إطار العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر، يبرز الدور المهم الذي تلعبه هذه العلاقة في الحفاظ على استقرار المنطقة بأسرها. هذا ما أكده طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي شدد على أهمية هذه العلاقات التاريخية والوثيقة، واصفًا إياها بأنها “ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة”. وأوضح الميهوب أن التعاون بين الشعبين الليبي والمصري يعتبر عاملاً حاسمًا في تعزيز الأمن والاستقرار في كلا البلدين، مما يسهم في خلق بيئة سياسية واجتماعية مستقرة.

الحديث عن العلاقات الليبية المصرية يأتي في ظل توتر الأوضاع السياسية في ليبيا، وتحديدًا بعد تصريحات مصدر حكومي ليبي عن قيام حكومة الدبيبة بإبلاغ موظفي السفارة المصرية في طرابلس بمغادرة البلاد. في هذا السياق، أشار الميهوب في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24” إلى أن أي مواقف أو تصريحات تصدر عن حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي ولا تمثل موقف مجلس النواب الشرعي.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، وبخاصة التقارب المصري التركي والزيارة المحتملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، أشار الميهوب إلى أن هذا التقارب يعكس نضج العلاقات الإقليمية ويوجه نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة. من وجهة نظره، يمكن أن يساهم هذا التقارب في تحسين الوضع في ليبيا من خلال دعم الحلول السياسية والقرارات التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، والتي تعبر عن تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والوحدة.

يؤكد الميهوب أن التقارب المصري التركي لا يجب أن يقتصر تأثيره على الدولتين فقط، بل يجب أن ينعكس إيجابياً على الساحة الليبية، حيث يمكن أن يسهم في تحقيق تسوية شاملة للأزمة الليبية. ويرى أن هذا التقارب قد يكون فرصة ذهبية لمجلس النواب لتعزيز مواقفه في الساحة الدولية، ودفع عجلة السلام والاستقرار في ليبيا.

كما شدد الميهوب على أن مصلحة ليبيا وشعبها يجب أن تكون في مقدمة الأولويات. هذه النظرة تأتي من إيمان عميق بأهمية وضع المصالح الوطنية فوق كل اعتبار، حيث دعا الميهوب المجتمع الدولي إلى دعم مجلس النواب والجيش الوطني في جهودهما لتحقيق الاستقرار والسيادة الوطنية. ويعتبر أن دعم الدول الشقيقة والصديقة لليبيا سيكون له أثر كبير في تعزيز جهود مجلس النواب لتحقيق الوحدة والاستقرار في البلاد.

وفي هذا الإطار، يبدي الميهوب اهتمامًا بالغًا بمتابعة تطورات المشهد الإقليمي والدولي، ويعبر عن تفاؤله بأن تقارب المصالح بين الدول الكبرى والإقليمية قد يؤدي إلى تغييرات مهمة في مواقف الأطراف الدولية والمحلية تجاه الأزمة الليبية. هذا التفاؤل يعكس رؤية الميهوب لأهمية الحوار والتفاهم بين الدول لتحقيق استقرار شامل ودائم في ليبيا.

ومن جهة أخرى، يشير الميهوب إلى أن تقارب المصالح الدولية قد يكون عاملاً مؤثراً في تغيير مواقف الأطراف المحلية والدولية تجاه الأزمة الليبية. فهو يرى أن نضج العلاقات الإقليمية وتطورها قد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ومستدام للأزمة الليبية، قائم على الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية.

ومع كل هذه التطورات، يظل الميهوب متمسكًا بموقفه الثابت بأن مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي، وأن أي محاولة لتجاوز هذه الشرعية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة. لذا، يدعو الميهوب المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب مجلس النواب ودعمه في سعيه لتحقيق السيادة والاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن الحفاظ على العلاقات الجيدة بين الدول الشقيقة والصديقة يمكن أن يكون عاملاً حاسمًا في تحقيق هذا الهدف.