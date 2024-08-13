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المشري: قرار البرلمان بسحب صفة القائد الأعلى للجيش من الرئاسي «باطل»

المشري: الرئاسي هو الوحيد المخول باستخدام هذه الصفة

13 أغسطس، 2024 5:26 م
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المشري-تكالة-خلاف-الرئاسة
المشري-تكالة-خلاف-الرئاسة

أخبار ليبيا 24

اعتبرَ خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أن قرار مجلس النواب القاضي بحسبِ صفة القائد الأعلى للجيش من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي باطل.

وأكدَ المشري في بيانٍ بالخصوص أن المجلس الرئاسي هو الجهة المخولة بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وفقَ التعديل الدستوري الـ11، بحسبِ بيان.

المشري: قرار البرلمان بحسبِ صفة القائد الأعلى للجيش من الرئاسي «باطل»
المشري: قرار البرلمان بحسبِ صفة القائد الأعلى للجيش من الرئاسي «باطل»

وفيما يتعلقُ بازدواجية القرارات وحالة التشظي داخل أروقة مجلس الدولة، فقد أصدر محمد تكالة الرئيس السابق لمجلس الدولة قرارًا هو الآمر يحمل صفة رئيس مجلس الدولة وومهورًا بتوقعه على هذه الصفة، إذ استنكر تكالة قرارات البرلمان حول حكومة الوحدة منتهية الولاية، وصفة القائد الأعلى للجيش، واصفًا إيّاها بالقرارة الأحادية بعيدًا عن مشاوراتِ مجلس الدولة.

وقال تكالة في بيانٍ عن السلطة التنفيذية تعود للمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، أما صفة القائد الأعلى للجيش فهي لصالح الرئاسي بحسبِ ما نص عليه اتفاق جنيف، بحسبِ البيان.

واعتبر تكالة في بيانهِ أن أي تغييرات في كينونة المشهد السياسي في ليبيا يجب أن يتم وفقَ آلية مناسبة تتوافق عليها جميع الأطراف الليبية.

وكان البرلمان قد صوّت في جلسة اليوم على إنهاء ولاية حكومة الوحدة، واعتبار الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية، معتبرًا أنَ المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.

وقررَ البرلمان سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من الرئاسي، قائلاً إن الصفة تعود إلى مجلس النواب.

13 أغسطس، 2024 5:26 م
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