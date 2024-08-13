المؤسسة الوطنية للنفط تتابع مع شركاتها خطط زيادة الإنتاج

أخبار ليببا 24

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، مع عدد من الشركات النفطية التابعة لها مشاريع زيادة الإنتاج إذ تسعى المؤسسة إلى رفع الإنتاج الوطني إلى مليوني برميل يوميا.

متابعة مشاريع رفع الإنتاج

و خلال اجتماع فني مع الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، تابعت المؤسسة النشاط العام للشركة لعام 2024، وبرامجها المستقبلية.

ووفقا لبيان المؤسسة استعرضت مشاريع الشركة ونشاطاتها المختصة بالحفر والصيانة والمنصات البحرية، ومدى إمكانية مساهمتها في زيادة الإنتاج.

حضر الاجتماع، كل من مديرو الإدارات الفنية بالمؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، وممثلون عن شركة الجوف والفنيون والمختصون من الجانبين.

هذا وقد استعرضت شركة “تقنية ليبيا” للأعمال الهندسية، خطتها الإستراتيجية للعام 2025، إذ أكد مسؤولو الشركة تواصلهم مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة ونقل الخبرات سعيا لإنجاز مشاريع قطاع النفط باحترافية عالية، باعتبارها الذراع التقني له.

حضر الاجتماع، مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة ومدير الشركة ومديرو إدارات ومختصون من الجانبين، وممثلون عن شركتي الجوف والوطنية للحفر.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة (زلاف ليبيا) التابعة للمؤسسة عن توقعاتها لوصول إنتاجها إلى 15 ألف برميل يوميًا نهاية العام الجاري 2024.

ووفقا لبيان المؤسسة، الزيادة المتوقعة في الإنتاج تشمل كذلك معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب لـ10 سنوات قادمة.ال

شركة (زلاف ليبيا) مشروع وطني مملوك بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتأسست في العام 2017، بموجب قرار مجلس الإدارة السابق للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، من أجل تطوير الحقول المكتشفة وتقييمها والتي ولم تُنتج بعد، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز.