أخبار محليةالأخبار

المؤسسة الوطنية للنفط تتابع مع شركاتها خطط زيادة الإنتاج

رفع الإنتاج الوطني من النفط والغاز

13 أغسطس، 2024 8:43 ص
0 0
image 6483441 52

أخبار ليببا 24

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، مع عدد من الشركات النفطية التابعة لها مشاريع زيادة الإنتاج إذ تسعى المؤسسة إلى رفع الإنتاج الوطني إلى مليوني برميل يوميا.

متابعة مشاريع رفع الإنتاج

و خلال اجتماع فني مع الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، تابعت المؤسسة  النشاط العام للشركة لعام 2024، وبرامجها المستقبلية. 

ووفقا لبيان المؤسسة استعرضت مشاريع الشركة ونشاطاتها المختصة بالحفر والصيانة والمنصات البحرية، ومدى إمكانية مساهمتها في زيادة الإنتاج.

حضر الاجتماع، كل من مديرو الإدارات الفنية بالمؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، وممثلون عن شركة الجوف والفنيون والمختصون من الجانبين.

هذا وقد استعرضت شركة “تقنية ليبيا” للأعمال الهندسية، خطتها الإستراتيجية للعام 2025، إذ أكد مسؤولو الشركة تواصلهم مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة ونقل الخبرات سعيا لإنجاز مشاريع قطاع النفط باحترافية عالية، باعتبارها الذراع التقني له. 

image 6483441 51

حضر الاجتماع، مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة ومدير الشركة ومديرو إدارات ومختصون من الجانبين، وممثلون عن شركتي الجوف والوطنية للحفر.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة (زلاف ليبيا) التابعة للمؤسسة عن توقعاتها لوصول إنتاجها إلى 15 ألف برميل يوميًا نهاية العام الجاري 2024.

ووفقا لبيان المؤسسة، الزيادة المتوقعة في الإنتاج تشمل كذلك معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب لـ10 سنوات قادمة.ال

 شركة (زلاف ليبيا) مشروع وطني مملوك بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتأسست في العام 2017، بموجب قرار مجلس الإدارة السابق للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، من أجل تطوير الحقول المكتشفة وتقييمها والتي ولم تُنتج بعد، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز.

الوسوم
13 أغسطس، 2024 8:43 ص
0 0

المزيد من الأخبار

مجلس النواب يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وسط انتقادات وتطلعات

مجلس النواب يطالب الرئاسي بسحب قرار إنشاء هيئة الاستفتاء والاستعلام

13 أغسطس، 2024 8:26 ص
طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

الميهوب: الحفاظ على العلاقات الليبية المصرية ضرورة لاستقرار المنطقة

13 أغسطس، 2024 12:32 ص
الخارجية الليبية

حكومة الدبيبة تطلب من دبلوماسيين مصريين مغادرة الأراضي الليبية

12 أغسطس، 2024 11:49 م
image 6483441 50

خارجية الدبيبة تبحث تفعيل الاتفاقيات مع مسقط عُمان

12 أغسطس، 2024 11:32 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى