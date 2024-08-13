الكبير وخوري يبحثان التهديدات التي تواجه المركزي

بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال اتصالٍ هاتفي مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة لدى ليبيا؛ التهديدات المتزايدة التي تطال أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته.

وأكد الكبير وخوري على ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، بحسبِ المركزي.

بدورها أعربت خوري عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي ليتسنى له القيام بدوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد، وفقَ مانشره المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

وفي وقتٍ سابق… أكدَ ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا،خلال اجتماع عقد في تونس مع الكبير على الدعم الكامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمصرف المركزي الليبي. وقد ناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بالمصرف المركزي، بما في ذلك التهديدات المتزايدة التي يتعرض لها المصرف وموظفيه وأنظمته من قبل التشكيلات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس. وأعرب نورلاند عن التزام بلاده بالحفاظ على استقرار المصرف لضمان استمراره في أداء مهامه بشكل فعّال.

وفي سياقٍ ذي صلة… بحثَا الكبير، و نورلاند، المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا؛ التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن إغلاق حقل الشرارة.

كما تضمّن نقاش الطرفين في طرابلس، مناقشة آخر مستجدات الميزانية الموحدة، وجهود المصرف المركزي في ترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى الإطلاع على ما طرأ في ملف توحيد الميزانية والمحافظة على استدامة الدولة، والتطورات في أنظمة الدفع الإلكتروني وآخرها إطلاق خدمة لي باي «LYPAY» للدفع الفوري.

كما تطرق الطرفان خلال مباحثتهما إلى تطورات المشهد السياسي في ليبيا، بحسبِ ما أعلنه المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.