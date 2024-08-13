الحكومة الليبية ترسل قافلة إغاثة للكفرة

أخبار ليبيا 24

بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وبتعليمات مباشرة من أسامة حماد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، تم إرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة الكفرة، التي تضررت بشدة من السيول والأمطار الغزيرة.

إرسال قافلة إغاثة للكفرة

وبحسب بيان الحكومة الليبية، تضمنت القافلة التي وصلت صباح اليوم الإثنين للكفرة مجموعة من الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة، بما في ذلك مولدات كهرباء ومضخات مياه، بالإضافة إلى مواد أخرى ضرورية لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء السيول.

وكان أسامة حماد، أعلن عن متابعة دقيقة مع القيادة العامة والجهات المحلية والغرفة الأمنية المشتركة بين وزارة الداخلية، مستجدات أوضاع المواطنين والمقيمين والنازحين في مدينة الكفرة، والتي تأثرت بشكل كبير بتقلبات الطقس وهطول كميات كبيرة من الأمطار.

وشدد حماد على ضرورة تكاتف جميع الجهود لضمان سلامة المواطنين، ووجه الوزارات المعنية بمتابعة الوضع داخل المدينة ومساعدة المواطنين والمقيمين في التغلب على الظروف الحالية، وفقا للبيان.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة الليبية السريعة لدعم المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والتخفيف من معاناة المواطنين في هذه الأوقات الصعبة.

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن كميات الأمطار التي هطلت على الكفرة بلغت 46 مم خلال ساعة واحدة فقط، وهي الكمية الأكبر منذ عام 1952، خلفت هذه الأمطار أضرارا مادية كبيرة للمنازل والطرقات، وأدت أيضا إلى انتشار العقارب التي ظهرت من مخابئها، لتهدد حياة السكان لاسيما الأطفال، إذ سجلت المدينة 41 حالة، من بينها إصابات للأطفال، وبحسب مراسلو “أخبار ليبيا 24” أكدوا أن الأدوية المخصصة لدغ العقارب متوفرة، وتحوي القافلة المرسلة على أمصال جديدة ومستلزمات طبية أخرى.

وتضررت الشبكة الكهربائية انفجرت المحولات. وقد انتشرت الأجهزة الأمنية وكتيبة سبل السلام إلى دوريات في المدينة لتقديم المساعدة والتعامل مع البلاغات. كما تم التواصل مع كافة الجهات الرسمية والحكومة الليبية لتقديم الدعم اللازم خلال 24 ساعة.