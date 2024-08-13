استمرار تكاثف السحب الرعدية الممطرة فوق المدن الجنوبية الحدودية

أخبار ليبيا 24

ارتفاع درجات الحرارة نسبيا على مناطق الشمال الغربي فيما يستمر تواجد السحب الرعدية المحملة بالأمطار فوق مناطق الجنوب خاصة الحدودية، بحسب نشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء صافية غالبا والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية بين 31 و34 درجة مئوية وبين 35 و38 درجة مئوية على الدواخل، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب أحيانا على الجبل الأخضر وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، مع رطوبة نسبيا عالية على المناطق الساحلية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر على جنوب القطرون يتخللها سقوط أمطار جيدة فيما تكون حركة الرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر خاصة على المناطق الحدودية مع السودان والنيجر بجبال تبستي والعوينات، مع سقوط أمطار جيدة مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وعليه يرجى أخذ الحيطة والحذر، وقد تمتد فرصة الأمطار لتشمل الكفرة وما جاورها وتازربو، وتقل فعالية هذه السحب بداية من الغد وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بسبب تأثير التيارات الهابطة من الخلايا الرعدية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 35 درجة مئوية على الكفرة.