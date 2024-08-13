أوبك+ تخفض توقعاتها حول مستقبل الطلب على الخام

خفّض تحالف أوبك+ توقعاتهِ بشكلٍ طفيف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ.

وبحسبِ بيان تحالف أوبك+؛ جاء التخفيض بناءً على مراجعتهِ لحجم الطلب على الخام من الصين، في حين توقع التحالف أنَ الطلب العالمي على الذهب الأسود سيسجل 2.1 مليون برميل يوميًا، ويعدّ هذا المستوى أقل بــــ 135 ألف برميل مقارنةً بالتوقعات السابقة.

أما فيما يتعلقُ بالتوقعات المستقبلية للطلب على الخام في 2025؛ سيبقى مستوى النمو عند 1.8 مليون برميل يوميًا.

إلى ذلك… دعَا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

جاء ذلك خلال متابعة تحالف أوبك+ لأوضاع إنتاج النفط الخام خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من العام الحاليّ.

كما رحبَ تحالف أوبك+ بتأكيد كُلٍ من العراق وروسيا وكازاخستان، حيال التزامهم الكامل بالاتفاق المشترك للخفض الطوعي للإنتاج.

وقرّرَ تحالف أوبك+ تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى نهاية العام 2025، بحسب بيان التحالف.

ووفقًا لبيان تحالف أوبك+؛ جرى تمديد مدة تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بــ1.65 مليون برميل يوميًا… لكن الإمارات تحصلت على زيادة في حصة الإنتاج بـــ300 ألف برميل يوميًا

وجرى الاتفاق على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية التي تبلغُ 2.2 مليون برميل يوميًا والتي أعلن عنها آواخر العام 2023

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.