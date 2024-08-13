أسعار النفط تتراجع نتيجة لضعف الطلب من الصين

أخبار ليبيا 24

عادت أسعار النفط للتراجع، بعد أن حققت مكاسب معتبرة لخمسة أيام متتالية، إذ تتخوف الأسواق العالمية للنفط من نقص الطلب بعد أن خفضت منظمة (أوبك) أمس الإثنين توقعاتها لنمو الطلب في العام الحالي بسبب ضعف التوقعات في الصين.

أسعار النفط العالمية

وانخفضت العقود الآجلة لخام (برنت) القياسي العالمي 78 سنتا أو 0.95% إلى 81.52 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأمريكي إلى 79.33 دولارًا للبرميل، بانخفاض 73 سنتًا أو 0.91%، حسب وكالة (رويترز).

وفسرت في تقريرها منظمة أوبك بشأن انخفاض الطلب العالمي على النفط لعام 2024، عن طريق مؤسستها (أوبك بلس) والتي تواجه مشاكل في زيادة الإنتاج اعتباراً من أكتوبر القادم.

وجاءت تلك التوقعات بعد مؤشرات متزايدة على أن الطلب في الصين أقل من المنتظر، بسبب تراجع استهلاك (الديزل)، وفي الوقت الذي تعرقل فيه أزمة قطاع العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وشهدت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً لأدنى مستوياتها في سبعة أشهر، وذلك نتيجة عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.

وقال محلل الأسواق في (آي جي) توني سيكامور “يأتي الدعم من البيانات الأميركية أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي، ما خففت المخاوف من الركود”

وتابع “هناك أيضًا قدر كبير من القلق بشأن الوقت الذي قد تتطلع فيه إيران إلى الانتقام لاغتيال إسرائيل لقادة رئيسيين من حماس وحزب الله، ويبدو الأمر وكأنها مسألة وقت”.