الكوني مع السفير القطري يبحثان دعم مشروع المصالحة الوطنية بقيادة الاتحاد الأفريقي

أخبار ليبيا 24

استقبل موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، لبحث المستجدات السياسية التأكيد على دعم بلاده لتحقيق المصالحة الوطنية ضمن جهود الاتحاد الأفريقي.

بحث مستجدات الوضع السياسي مع عدد من مبعوثي الدول

وبحسب بيان المجلس الرئاسي أكد الدوسري استمرار دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تهدف للمحافظة على وحدة التراب الليبي.

وشدد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، والعمل على إنجاحه بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي، وتكثيف الجهود لمعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي لضمان تحقيق الاستقرار وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه اثنى الكوني بالاهتمام الذي توليه دولة قطر بالملف الليبي، ودعمها جهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة.

وبحسب البيان، تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا على جميع الأصعدة، والعمل على تطوير علاقات التعاون المشترك بين ليبيا وقطر في عديد المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

السفير البريطاني يقدم إحاطة للكوني

وقد التقي موسى الكوني، اليوم الاثنين سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا “مارتن لونغدن”، الذي قدم إحاطة للكوني حول زيارته لمدينة سبها مؤخرا، ولقائه المسؤولين والمواطنين فيها، والمشاكل والصعوبات التي تعيق الحياة فيها على مختلف الأصعدة.

وأكد الكوني على أهمية الجنوب الليبي بمختلف مكوناته باعتباره العمق الاستراتيجي لليبيا ومصدر خيراتها.

وشدد الكوني خلال اللقاء على أهمية رؤيته العمل بنظام المحافظات، لقدرتها على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة، للحد من الفساد المالي والإداري، بتقديم خدماتها للمواطن مباشرة، ولتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي.

وبحسب البيان تناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وعدداً من الملفات لاسيما الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا باعتبارها بلد عبور، ودول حوض المتوسط.