نورلاند: يؤكد للكبير دعم بلاده تجاه التهديدات التي يتعرض لها

أخبار ليبيا 24

اجتمع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن المصرف المركزي والتهديدات المتزايدة التي تطاله، وتهدد وسلامة موظفيه وأنظمته، من قبل التشكيلات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

الكبير يحتمي بالدول الأجنبية وسط الحملة الشرسة

وبحسب بيان المركزي، خلال الاجتماع الذي عقد في تونس العاصمة. ومن جهته أكّد نورلاند على دعم بلاده الكامل لمصرف ليبيا المركزي تجاه تلك التهديدات والمحافظة على استقرار المصرف المركزي من أجل القيام بالدور المناط به على أكمل وجه.

وعلى أثر التحركات العسكرية التي وقعت مساء الأمس لبعض التشكيلات المسلحة والتي عبرت عن نيتها لمهاجمة المصرف المركزي، أصدر حراك 17 فبراير للإصلاح في مصراتة، بيان أكد فيه “مجرد التفكير بالمساس بمصرف ليبيا المركزي يعني جريمة وسنقف مع كل الليبيين لمنعها” .

واعتبر أن تلك التحركات العسكرية “بالمحاولة البائسة والاستفزازية للإعتداء على المركزي ستقوده إلى الإنهيار وتقسيمه مجددا و إفراغ خزائنه” .

وأكد لبيان “المساس بالمصرف يعني انهيار الدولة بعد تفشي الفساد في عدة مؤسسات تدخلت بها الحكومة”.

وشدد البيان على أن ” إذا كان من يفعل هذه الأفعال يمثل سلطة قائمة في البلاد سيُقابل بزخم شعبي لمنع تدمير مقدرات الدولة” .

وتعود خلفية الخلاف بين عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، منذ أن أعلن الأخير عن ضرورة فرض ضريبة على النقد الأجنبي تقدر بنسبة 27%/ عندها اتق الكبير مع مجلس النواب لإصدار التشريع الأمر الذي رفضه الدبيبة وأزم الخلاف بينهما، ومنذ ذلك الوقت يشهد الدينار الليبي أزمة كبيرة أمام الدولار والنقد الأجنبي عامة، إذ وصل إلى 7 دينار فما أكثر، وسط غلاء معيشي فاحش أرهق الليبيين.