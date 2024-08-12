ناقلة نفطية ترسو في ميناء الحريقة وتشحن مليون برميل من النفط الخام

الناقلة “دلتا هارموني” ترسو في ميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفط.

الشحنة تتجه إلى فرنسا، قادمة من إيطاليا.

الإنتاج اليومي بلغ 202 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير.

إجراءات احترازية لضمان السلامة البيئية خلال عمليات الشحن.

رست الناقلة النفطية “دلتا هارموني” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لتشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى فرنسا. تأتي هذه الشحنة كجزء من العمليات المستمرة لتصدير النفط الليبي، حيث تمثل هذه الرحلة الثالثة من نوعها خلال شهر أغسطس.

الناقلة، التي ترفع علم ليبيريا وقادمة من إيطاليا، تُعد واحدة من الناقلات المليونية التي تساهم في تعزيز قطاع النفط الليبي رغم التحديات الاقتصادية والسياسية. وقد بلغ الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير 202 ألف برميل، يُضخ عبر أنبوب يبلغ طوله 513 كيلومتر وقطره 34 بوصة، مما يعكس الجهود المستمرة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية.

رست “دلتا هارموني” في ميناء الحريقة لطبرق لشحن مليون برميل نفط إلى فرنسا، وهي الرحلة الثالثة في أغسطس وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وأكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي لـ “أخبار ليبيا 24” أن عمليات الشحن والتصدير تتم وفقًا لأعلى معايير السلامة، مع التركيز على الإجراءات الاحترازية الصارمة للوقاية من وباء كورونا. كما شدد على التزام شركة الخليج العربي للنفط بالحفاظ على البيئة، حيث تُتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تتم عمليات الشحن والتصدير بأقل تأثير ممكن على البيئة المحيطة.

هذه العمليات تعكس قدرة ليبيا على الاستمرار في تصدير النفط بكميات كبيرة رغم التحديات، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار القطاع النفطي، ويعزز مكانة ليبيا كمصدر رئيسي للنفط الخام إلى الأسواق الأوروبية.