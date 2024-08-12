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مفوضية الانتخابات: اختتام ورشة تدريبية في درنة حول الانتخابات

مفوضية الانتخابات: الورشة ركزت على مكافحة المعلومات المضللة في الانتخابات

12 أغسطس، 2024 11:55 ص
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مفوضية-الانتخابات
مفوضية-الانتخابات

أخبار ليبيا 24

اختتمتْ مُفوضية الانتخابات بالتعاون مع شبكة الحماية الرقمية للعملية الانتخابية وجامعة درنة، ورشة عمل تدريبية استهدفت طلابًا، إعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني في درنة.

وبحسبِ منشور مفوضية الانتخابات، ركزت الورشة التي استمرت لمدة يومين، على دور شبكة حماية العملية الانتخابية في مكافحة المعلومات المضللة.

ووفقًا لمنشور مفوضية الانتخابات، تسعى الورشة لتتعزيز مهارات المشاركين في التحقق من صحة المعلومات ومواجهة الأخبار الزائفة، إذ تضمنت الورشة عدة محاور رئيسية من بينها مفهوم الحماية الرقمية للانتخابات، تقنيات التحقق من المعلومات، كيفية صياغة ادعاء التحقق، وأهمية المسؤولية الفردية والمجتمعية في نشر المعلومات الصحيحة. وفي ختام الفعاليات، تم توزيع شهادات المشاركة على المشاركين.

وفيما سبق… أطلقتْ المفوضية العُليا للانتخابات، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المخصص لقضاة الأمور الوقتية في المحاكم الجزئية، وذلك في مقر المعهد العالي للقضاء.

وبحسبِ ما نقلته المفوضية العُليا للانتخابات، تهدف ورشة العمل، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات القضاة المشاركين في مجال الطعون الانتخابية والجوانب المتعلقة بالانتخابات، مشيرةً في منشورٍ عبر منصة فيسبوك إلى أن  هذا التدريب يأتي استجابة لمتطلبات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، ويهدف إلى تأهيل القضاة للتعامل بفعالية مع القضايا القانونية المتعلقة بالانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، بحسب منشورها.

12 أغسطس، 2024 11:55 ص
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