مصر تؤكد على ضرورة حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية من ليبيا

أكدَ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، خلال لقائه موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة حل الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفق جدول زمني محدد، تنفيذًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وبحسبِ وزارة الخارجية والهجرة شؤون المصريين بالخارج؛ ناقش الطرفان، في العاصمة الرواندية كيجالي، على هامش مشاركتهما في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.

كما عبّر الوزير المصري عن عمق العلاقات الأخوية ووحدة المصير التي تربط بين مصر وليبيا، مجدّدًا التزام بلادهِ الثابت بدعم مسار الحل الليبي الليبي وتعزيز دور المؤسسات الليبية لتحقيق الاستقرار والوصول إلى توافق بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن تحت إشراف حكومة موحدة.

بدورهِ أثنى الكوني على الدور البنّاء الذي تضطلع به مصر لدعم استقرار ليبيا، مشيدًا بالجهود المصرية التي تهدف إلى حلحلة الأزمة الليبية وتقديم كافة أشكال الدعم لليبيين.

وفي سياقٍ ذي صلة… استنكر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ما وصفها بالتصرفات غير المسؤولة الصادرة عن حكومة الوحدة منتهية الولاية بانتهاءِ مدتها المحددة في المرحلة التمهيدية وسحب البرلمان الثقة منها.

وأكد مجلس النواب في بيانٍ أنّ ما صدر من تصرفاتٍ وممارسات ضد دولة مصر لايمثل الشعب الليبي لما ترطبه علاقات وطيدة مع الشعب المصري، ولن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات، بحسبِ البيان.