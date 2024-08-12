مصر تقلب الموازين.. استقبال حماد يعمّق عزلة الدبيبة ويعزز شرعية الحكومة الليبية

الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد تشكر مصر على دعمها المتواصل لليبيا.

حكومة الدبيبة تستنكر استقبال مصر لحماد وتكشف عن ضعفها.

دعوة الحكومة الليبية لنقل السفارات إلى بنغازي تعزز الاستقرار.

لقاء حماد ومدبولي يعكس قوة التعاون الليبي-المصري.

في ظل تصاعد التوترات بين الأطراف الليبية المتنافسة، برزت مصر مجددًا كداعم رئيسي للاستقرار والوحدة في ليبيا من خلال استقبالها لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد. في خطوة تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حماد والوفد المرافق له في مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً على استمرار الدعم المصري لليبيا في جميع المجالات، لا سيما في جهود إعادة الإعمار.

الحكومة الليبية: شرعية متجذرة ودعم دولي متزايد

منذ تكليفها من مجلس النواب ، نجحت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد في ترسيخ مكانتها كحكومة شرعية تحظى بالدعم، خاصة من جمهورية مصر العربية. وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب، أعربت الحكومة عن تقديرها العميق لموقف مصر الداعم، والذي يتجلى في استقبالها الحافل لحماد ووفده. هذا الاستقبال يعكس مدى التزام مصر بدعم استقرار ليبيا ووحدتها، وهو ما يساهم في تعزيز دور الحكومة الشرعية على الساحة الدولية.

حكومة الدبيبة: استنكار ضعيف ومحاولات يائسة

على الجانب الآخر، تواصل الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، محاولاتها اليائسة للتمسك بشرعيتها المزعومة. في بيان أثار الاستغراب، أعربت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة عن استنكارها لاستقبال مصر لحماد، معتبرةً هذه الخطوة خروجًا عن وحدة الموقف الدولي. غير أن هذه الانتقادات تبدو فارغة وتفتقر إلى المصداقية، خاصة في ظل الضعف المتزايد الذي تعاني منه حكومة الدبيبة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

دعوة لنقل السفارات: خطوة لتعزيز الاستقرار

في خطوة تعكس جديتها في تحقيق الاستقرار في ليبيا، دعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية برئاسة حماد الدول الصديقة والشقيقة إلى نقل سفاراتها وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية إلى بنغازي، نظراً للظروف الأمنية غير المستقرة في طرابلس. هذه الدعوة تعكس التزام حكومة حماد بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر ودعمها لهذه الحكومة الشرعية.

التعاون الليبي-المصري: شراكة استراتيجية لمستقبل أفضل

تؤكد اللقاءات المتكررة بين المسؤولين الليبيين والمصريين على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. في هذا السياق، بحث حماد مع مدبولي سبل تعزيز التعاون في ملف إعادة إعمار ليبيا، وهو ما يعكس حرص مصر على دعم الشعب الليبي في مواجهة التحديات التي يواجهها، سواء كانت نتيجة للصراعات الداخلية أو الكوارث الطبيعية مثل إعصار دانيال.

في المحصلة، يبرز استقبال مصر لرئيس الحكومة الليبية أسامة حماد كدليل قوي على الشرعية التي تتمتع بها حكومته والدعم المتزايد لها. ومع استمرار حكومة الدبيبة في محاولاتها اليائسة للبقاء في السلطة، يبدو أن الكفة تميل أكثر لصالح حكومة حماد، المدعومة بشكل قوي من مصر والدول الصديقة الأخرى.