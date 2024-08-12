مجلس النواب يبحث مع السفارة الأمريكية تشكيل حكومة موحدة

أخبار ليبيا 24

يسعى مجلس النواب للوصول إلى توافق سياسي بين الأطراف الليبية، وذلك بتشكيل حكومة موحدة تعمل على توحيد الشعب الليبي تحت قيادة واحدة.

بحث عدد من الملفات السياسية

وكان هذا الملف أبرز ما تناوله زايد هدية رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب مع المسؤول السياسي بالسفارة الأميركية لدى ليبيا باتريك كولينز ، إذ تناول اللقاء دعم العملية السياسية وإنهاء حالة الجمود السياسي، بحسب بيان مجلس النواب أوضح أن اللقاء أكد على “إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي”.

وتعمل الأطراف الدولية إلى جانب القوى السياسية الفاعلة على أرض الواقع، على تقليص الفجوة واختلاف الآراء بين الأطراف السياسية الليبية، عبر عقد المشاورات والمباحثات، إذ التقى الأسبوع الماضي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند حيث أكد الأخير على ضرورة وضع ميزانية موحدة للدولة الليبية، بمشاركة كافة الأطراف بالشرق والغرب.

وقال نورلاند “التأكيد على ضرورة التوافق بين الأطراف الليبية بشأن المسار المستقبلي للعملية السياسية في ليبيا”.

عقيلة يرد على بيان حكومة الدبيبة

وفي سياق آخر، ردا على بيان خارجية حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبر المستشار عقيلة صالح عن استيائه من البيان وقال “نستنكر التصرفات غير المسؤولة من الحكومة منتهية الولاية بانتهاء مدتها المحددة في المرحلة التمهيدية وكذلك سحب الثقة منها”.

وأكد على أن ما صدر من حكومة الدبيبة “ضد مصر” لا يمثل الشعب الليبي الذي تربطه علاقات تاريخية وطيدة مع الشعب المصري، لن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات.

هذا وقد أعربت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عن رفضها لاستقبال الحكومة المصرية بشكل رسمي ما اعتبرته “أجسامًا موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي” في إشارة إلى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد والرفق المصاحب.