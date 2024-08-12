ليبيا وروسيا.. شراكة اقتصادية مزدهرة تنعش التجارة والزراعة

تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين ليبيا وروسيا انتعاشًا ملحوظًا، ليس فقط على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، بل وحتى على الصعيد الاقتصادي؛ مما يعكس الشراكة الطموحة بين البلدين.

وتتربعُ ليبيا على المرتبة الخامسة عالميًا في شراء الشعير الروسي، حيث بلغ حجم الواردات 733 ألف طن، بزيادة قدرها 136‎%‎ مقارنة بعام 2022.

وإلى جانب الشعير، سجلت واردات ليبيا من الذرة الروسية زيادة كبيرة، حيث بلغت 142 ألف طن، بزيادة 100‎%‎ مقارنة بعام 2022. مما يعكسُ حجم التوسع في العلاقات التجارية بين ليبيا وروسيا وتزايد الاعتماد الليبي على المنتجات الزراعية الروسية.

وفي قطاع النفط، وصلت قيمة الشراكة الاقتصادية بين ليبيا وروسيا إلى 1.9 مليار دولار، ووفقًا لأرقام التجارة العالمية، ترتبطان روسيا وليبيا بعلاقات وطيدة في مجال النفط والغازوملف تطوير قطاع النفط الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الليبي.

وبشكلٍ عام.. تعزز هذه العلاقات التجارية والاقتصادية المتينة بين ليبيا وروسيا من فرص التعاون المستقبلي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية.

وفيما يلي الأرقام بالبيانات…

ليبيا وروسيا… شراكة اقتصادية طموحة

ليبيا الـ5 عالميًا في شراء الشعير الروسي

الشعير: 733 ألف طن | بزيادة 136‎%‎ عن 2022

الذرة: 142 ألف طن | بزيادة 100‎%‎ عن 2022

حجم الشراكة في قطاع النفط: 1.9 مليار $

بلا شك.. تعكس هذه الارقام الضخمة حجم التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين على مُختلف الصعد السياسية والاقتصادية وحتى الدبلوماسية.. وفقَ ما يراه مراقبون ومحللون اقتصاديون معنيون بالشأن الليبي الاقتصادي