خارجية الدبيبة تبحث تفعيل الاتفاقيات مع مسقط عُمان

أخبار ليبيا 24

التقى محمد خليل عيسى وكيل الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، في زيارة رسمية إلى مسقط عمان، للتباحث حول عدد من الملفات مع نظيره الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي.

تفعيل الاتفاقيات مع عمان

وبحسب بيان الوزارة، قالت إن “خطوة تؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين ليبيا وسلطنة عمان”، وقالت عبر صفحتها على فيسبوك “إن الجانبين استعرضا خلالها آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات” واعتبرت أن هذه اللقاءات بالمثمرة.

وفقا للبيان أكد الجانبان على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وبذل كافة الجهود لتنفيذها، وتشكيل لجنة مشتركة على مستوى وزراء الخارجية، والدعم المتبادل في المحافل الدولية والإقليمية، تعزيزاً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أعرب عيسى عن شكره للخارجية العمانية لحسن الاستقبال، مؤكدا في ختام اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وعلى جانب آخر، اعتمد طاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، أوراق الممثل الجديد لمكتب الأمم المتحدة للطفولة محمد فياضي.

وخلال اللقاء تم بحث عدد من الملفات منها تعزيز حقوق الأطفال، إذ لليونسيف عدد من المشاريع التعاونية مع الأجهزة الرسمية بالدولة الليبية التي تعنى بالطفولة مثل التعليم والحماية من العنف، بالإضافة إلى تطرق الجانبان إلى التزام الممثل بخطة عمل الحكومة التوجيهية المشكلة بقرار من وزير التخطيط في إطار التنمية المستدامة 2023-2025.