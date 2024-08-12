حكومة الدبيبة تطلب من دبلوماسيين مصريين مغادرة الأراضي الليبية

أخبار ليبيا 24

على خلفية زيارة الحكومة الليبية إلى مصر، باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد، وبعد أن أصدرت حكومة الوحدة منتهية الولاية بيان تستنكر فيه الزيارة، طالبت خارجية الدبيبة ممثلي للسفارة المصرية بطرابلس بمغادرة الأراضي الليبية.

قرارات عشوائية تعرض العلاقات الليبية المصرية في خطر

وأرسلت إدارة المراسم بوزارة الخارجية في حكومة الدبيبة خطابًا إلى السفارة المصرية تطالب بمغادرة الدبلوماسيين طرابلس خلال 72 ساعة، والدبلوماسيان هما: المستشار بالسفارة محمد عادل محمد حسني، وسكرتير ثان بالسفارة محمد ممدوح مصطفى الشربيني.

وفي بيانها الذي استنكرت فيه زيارة الحكومة الليبية إلى مصر واستقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، للوفد الحكومي، الأمر الذي جعل حكومة الدبيبة تصف الحكومة الليبية “أجسامًا موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي” وتابع البيان “رغم أن هذه الخطوة ليست ذات أي أثر واقعي، إلا أنها خروج عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب. كما أنها تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم”.

البرلمان يرد على بيان حكومة الدبيبة

في حين رد المستشار عقيلة صالح على تصريحات حكومة الدبيبة، واستنكر البيان ووصفه بالتصرفات غير المسؤولة الصادرة عن حكومة الوحدة منتهية الولاية بانتهاءِ مدتها المحددة في المرحلة التمهيدية وسحب البرلمان الثقة منها.

وأكد بيان عقيلة صالح أنّ ما صدر من تصرفاتٍ وممارسات ضد دولة مصر لا يمثل الشعب الليبي لما ترطبه علاقات وطيدة مع الشعب المصري، ولن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات، بحسبِ البيان.