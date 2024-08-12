المنفي يناقش مع «5+5» سُبل وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية

ناقشَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفتهِ القائد الأعلى للجيش الليبي، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية؛ سُبل المحافظة على إتفاق وقف إطلاق النار.

كما تضمنَت مباحثات المنفي العسكرية في طرابلس، بحثَ آلياتِ توحيد المؤسسة العسكرية، وتنسيق عمل لجنة 5+5، بحسبِ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ما دور لجنة 5+5 في احتواء الصراع المسلح؟

وتُعد اللجنة العسكرية 5+5 أداة حيوية في جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، وخاصة في المنطقة الغربية التي شهدت صراعات مسلحة… ولكن ما هو دوروها في تهدئة الاشتباكات المسلحة، واحتضان الاحتقان في المنطقة الغربية؟

من المفترض أن تقوم اللجنة العسكرية المشترك بدور بارز وفعال لاحتواء هذه الصراعات، ولكن ومنذ العام 2011 ترزح ليبيا تحت وطأة التشكيلات المسلحة التي باتت تسيطر على مفاصل الدولة الليبية وتتحكم في المشهد العسكري والسياسي بل وحتى الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أثبت ضرورة وجود مؤسسة عسكرية موحدة تضم كافة الأطراف العسكرية، وتغطي كل رقعة من التراب الليبي، لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد؛ ليتسنى للقادة الليبيين الدخول في حوار شامل ومعمذق والذهاب بليبيا إلى بر الامان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي المؤجل، بما يتماشى مع رغبات الليبيين.

وبشكلٍ عام.. ورغم التحديات التي تواجه اللجنة العسكرية المشتركة تحديات كثيرة ولكن دورها يتركز في تهدئة الأوضاع الأمنية وخلق بيئة ملائمة للمصالحة الوطنية، ويرى مراقبون أن نجاح هذه اللجنة يعتمد على التزام الأطراف المعنية بالتعاون والعمل نحو تحقيق أهداف مشتركة، مما يساهم في بناء مستقبل آمن ومستقر لليبيين.