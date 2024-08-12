المشير خليفة حفتر يؤكد على: المصالحة الوطنية خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة وزير الخارجية بحكومة الكونغو برازافيل السيد “جان كلود جاكوسو” والوفد المُرافق له، وذلك ضمن زيارة الأخير لبنغازي للتأكيد على أهمية ملف المصالحة الوطنية الذي يقوده الاتحاد الأفريقي.

القيادة العامة تؤكد على أهمية ملف المصالحة

وبحسب بيان القيادة العامة، نقل جاكوسو رئيس الكونغو برازفيل “دينيس ساسو نغيسو”، وكذلك تحيات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “موسى فقي محمد” معربين عن امتنانهم وتقديرهم للقائد العام، والقوات المُسلحة العربية الليبية لدورها الهام في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.

ووفقا للبيان، رحب القائد العام بالوفد الزائر، مُعبراً عن تقديره لجهود جمهورية الكونغو برازافيل ومفوضية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى وضع حلول للأزمة الليبية، كما أشاد بدعمهم للمصالحة الوطنية، التي تعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الدائم والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الليبي.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالأزمة الليبية، كما تمت مناقشة الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر المزمع عقده بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا منتصف أكتوبر المقبل بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وفي وقت سابق من اليوم التقى أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية مع وفد الاتحاد الأفريقي، لبحث مستجدات الوضع السياسي، ودور الاتحاد الإفريقي في دعم جهود المصالحة الوطنية بالبلاد، تمهيدًا لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية خلال الفترة القادمة، بمشاركة كافة الأطراف لضمان نجاحه وتأسيس ميثاق وطني جامع للمصالحة الوطنية، وبحث سبل تحقيق العدالة الانتقالية .

وأكد حماد خلال اللقاء على ضرورة توفّر متطلبات المصالحة الوطنية لاستعادة الدولة المنشودة، وضمان مشاركة كافة الأطراف الفاعلة دون إقصاء أو تمييز طرف من الأطراف المشاركة، واستعداد الحكومة المستمر والمتجدد لدعم أي مجهود يقود إلى تحقيق الاستقرار والعدالة والمصالحة في كافة ربوع البلاد.