القيادة العامة تحظر تداول المعلومات العسكرية عبر الإنترنت

القيادة العامة تمنع تداول الأخبار والصور العسكرية عبر وسائل التواصل.

حظر إنشاء صفحات إلكترونية للوحدات العسكرية إلا بإذن.

منع العسكريين من التعريف بصفاتهم أو نشر صورهم بالقيافة.

متابعة تنفيذ التعليمات من قبل الإدارات المعنية.

محاسبة المخالفين طبقاً للقانون العسكري.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية توجيهات صارمة إلى جميع منتسبي وحدات القوات المسلحة بضرورة الالتزام بعدم تداول الأخبار أو الصور ذات الطابع العسكري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما منعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إنشاء أي موقع أو صفحة إلكترونية تحمل اسم وحدة عسكرية أو تمثلها رسميًا إلا من خلال إدارة التوجيه المعنوي ومراكز الإعلام بعد اعتمادها من القيادة العامة.

وتضمن القرار حظرًا على كافة العسكريين من التعريف بصفاتهم العسكرية أو التصريح بانتمائهم إلى المؤسسة العسكرية عبر صفحاتهم الخاصة الإلكترونية، أو نشر صورهم وهم يرتدون القيافة أو الشعارات العسكرية.

توجيهات صارمة بمتابعة وتنفيذ التعليمات ومعاقبة المخالفين

وطالبت القيادة العامة إدارات الاستخبارات العسكرية والشرطة والسجون العسكرية وإدارة التوجيه المعنوي بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات وضبط المخالفين. وأكدت على المدعي العام العسكري بضرورة التحقيق مع كل من يخالف هذا القرار ومحاكمتهم وفقًا لإحكام القانون العسكري المعمول به