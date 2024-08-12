العقوري يشيد بدعم مصر للحكومة الليبية ويطالب دول الجوار بالاقتداء بها

مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد المنبثق من إرادة الشعب.

الحكومة الليبية كُلفت بشكل شرعي من البرلمان وتُمثل الشعب.

استغراب العقوري من دعم بعض الدول للحكومة منتهية الولاية.

زيارة حماد لمصر تعزز العلاقات مع دول الجوار واستقرار ليبيا.

في تصريحات هامة أطلقها يوسف العقوري، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، أكد فيها على ضرورة احترام المجتمع الدولي للإعلان الدستوري والاعتراف بالحكومة التي تمثل الشعب بشكل شرعي.

العقوري: البرلمان هو من يملك الحق في تعيين الحكومة الشرعية

العقوري شدد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، على أن مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل إرادة الشعب ، وأنه الجهة الوحيدة المخولة بتكليف الحكومة الشرعية التي تمارس الدور الدبلوماسي وتعزز التعاون مع دول الجوار والدول الصديقة والشقيقة.

العقوري: على المجتمع الدولي احترام الإعلان الدستوري



وأشار العقوري إلى أن هناك بعض الدول التي لا تعترف بالحكومة الليبية، الشرعية، وهو أمر يثير استغرابه، حيث أوضح أن هذه الدول تتحرك وفق مصالحها الخاصة، مما يعرقل وحدة واستقرار ليبيا. وأضاف أن ليبيا لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وأن البرلمان والحكومة الشرعية حريصون على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها.

العقوري: البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا، والحكومة الشرعية تعزز علاقات ليبيا مع دول الجوار. ندعو الدول للاقتداء بمصر في دعمها للحكومة الشرعية.

في سياق آخر، رحب العقوري بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، إلى جمهورية مصر العربية، معتبراً أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين ليبيا ودول الجوار وتوثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. واعتبر أن اعتراف مصر بالحكومة الليبية يعكس الدعم الحقيقي لوحدة ليبيا واستقرارها تحت حكومة شرعية واحدة، معرباً عن أمله في أن تحذو باقي دول الجوار حذو مصر في هذا السياق.

استغراب العقوري من دعم بعض الدول لحكومة الدبيبة منتهية الولاية

ولم يخفِ العقوري انزعاجه من موقف حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مشدداً على أن هذه الحكومة لا تملك الشرعية وأن أي دعم خارجي لها يعمق الانقسامات داخل ليبيا. وأكد أن الحل الوحيد لضمان استقرار ليبيا هو توحيد الجهود الدولية لدعم الحكومة الشرعية المنبثقة من البرلمان، والتي تمثل إرادة الشعب الليبي.