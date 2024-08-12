السايح يبحث مع سفير ألمانيا سبل دعم انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

التقى عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا رالف طراف، واستعرض السايح مستجدات العملية الانتخابية، و استعدادات المفوضية لانتخابات المجالس البلدية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

دعم العملية الانتخابية

وأكد طراف على دعم بلاده لليبيا لتحقيق الانتخابات بشفافية، وإنهاء حالة الجمود السياسي، إذ يأتي اللقاء ضمن دعم الأطراف الدولية للعملية الانتخابية، وأكد أيضا على استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري ما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

اليوم العالمي للشباب والمشاركة بالانتخابات

وفي سياق آخر، هنأت المفوضية العليا للانتخابات الشباب الليبيين باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، وقالت عبر بيان على صفحتها الرسمية، وأشارت إلى أن نسبة مشاركة الشباب في سجل ناخبي المجالس البلدية تقدر بـ 49% من عدد المسجلين الكلي، وتعكس هذه النسبة إقبال الشباب على العملية الانتخابية، ورغبتهم الحقيقية والصادقة لتغيير الأوضاع الراهنة وتحديد مصيرهم.

وعلى جانب آخر، اختتمت مُفوضية الانتخابات بالتعاون مع شبكة الحماية الرقمية للعملية الانتخابية وجامعة درنة، ورشة عمل تدريبية استهدفت طلابًا، إعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني في درنة.

تهدف الورشة التي استمرت لمدة يومين، على دور شبكة حماية العملية الانتخابية في مكافحة المعلومات المضللة، وتعزيز مهارات المشاركين في التحقق من صحة المعلومات ومواجهة الأخبار الزائفة بحسب بيان المفوضية.

في الوقت الذي تنتشر فيه المعلومات الزائفة والمضللة والتي تشكل خطر على نزاهة العملية الانتخابية، وتضر بها بشكل كبير، لاسيما أن هذه المواضيع جديدة على الشعب الليبي، وأدوات التحقق من الأخبار ليست معروفة لدى عامة الناس، في حين تنشط العديد من الصفحات المحلية والمبادرات المدنية لرفع الوعي بخطورة المعلومات المضللة، مثل منصة (أنير و تحقق، وفالصو).