أخبار ليبيا 24
سجل سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار في السوق الموازية، انخفاضًا طفيفًا من مستوى 7.10 دينار إلى 7.07 دينار، بدوره ارتفع سعر صرف اليورو في السوق الموازية بواقع 7.58 من أصل 7.50 كان قد سجلها في جلساتٍ سابقة، من جانبه ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 8.75 دينار.
أما سعر صرف الليرة التركية فقد استقر عند مستوى 0.20 دينار، وثبُت سعر صرف الدينار التونسي مقابل نظيره الدينار الليبي عند مستوى 2.15 دينار، وهو ذات المستوى من أشهر.
الدولار في السوق الرسمية
أما في تعاملات السوق الرسمية، انخفض الدولار مقابل الدينار إلى 4.80 دينار، في حين تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار، بينما استقر سعر صرف اليورو عند 5.25 دينار، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي
أسباب تدني قمة العملة المحلية أمام الدولار