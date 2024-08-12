سجل سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار في السوق الموازية، انخفاضًا طفيفًا من مستوى 7.10 دينار إلى 7.07 دينار، بدوره ارتفع سعر صرف اليورو في السوق الموازية بواقع 7.58 من أصل 7.50 كان قد سجلها في جلساتٍ سابقة، من جانبه ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 8.75 دينار.

أما سعر صرف الليرة التركية فقد استقر عند مستوى 0.20 دينار، وثبُت سعر صرف الدينار التونسي مقابل نظيره الدينار الليبي عند مستوى 2.15 دينار، وهو ذات المستوى من أشهر.

أما في تعاملات السوق الرسمية، انخفض الدولار مقابل الدينار إلى 4.80 دينار، في حين تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار، بينما استقر سعر صرف اليورو عند 5.25 دينار، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي

انعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا نتيجة النزاعات السياسية والاضطرابات على الاستقرار المالي في ليبيا، بالإضافة إلى ضعف السياسات النقدية التي يتبناها المصرف المركزي الليبي مثل تحديد سعر الصرف أو التحكم في المعروض النقدي، إلى جانب عامل زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في حين أن العرض من الدينار قد لا يكون كافيًا لتلبية هذا الطلب، كما ساهم تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية في ضعف قيمة الدينار، فضلاً عن العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسّ للإيرادات في ليبيا.