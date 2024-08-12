الحكومة الليبية تستقبل وفد الاتحاد الأفريقي لبحث آخر مستجدات العملية السياسية

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استقبل أسامة حماد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية بمقر رئاسة الوزراء ببنغازي السيد وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، وذلك لبحث مستجدات الوضع السياسي، ودور الاتحاد الإفريقي في دعم جهود المصالحة الوطنية بالبلاد.

دعم جهود المصالحة الوطنية

وتترأس الكونغو اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالملف الليبي بالاتحاد الأفريقي، ورافق (جاكوسو) وفد من الاتحاد الأفريقي، يتكون من مستشار ومدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن، وسفير الاتحاد الإفريقي في ليبيا وحيد العياري، وسفير الكونغو برازافيل لدى ليبيا .

وبحسب بيان الحكومة بحث اللقاء الذي حضره كلٌّ من الوزير المفوض بالخارجية والتعاون والدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، والوزير المفوض بالشؤون الأفريقية عيسى عبدالمجيد، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط أحمد الحاسي، آخر مستجدات الوضع السياسي، ودور الاتحاد الأفريقي في دعم جهود المصالحة الوطنية بالبلاد، واستئناف المحادثات حولها؛ تمهيدًا لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية خلال الفترة القادمة، بمشاركة كافة الأطراف لضمان نجاحه وتأسيس ميثاق وطني جامع للمصالحة الوطنية، وبحث سبل تحقيق العدالة الانتقالية .

بدوره ثمّن حماد دور الاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة المعنية بليبيا رئيس الكونغو برازافيل السيد دينيس ساسو غنيسو، دورَهم في دعم الاستقرار في ليبيا عبر عمل اللجنة والاتحاد، لتقريب وجهات النظر.

ووفقا للبيان، أكد حماد خلال اللقاء على ضرورة توفّر متطلبات المصالحة الوطنية لاستعادة الدولة المنشودة، وضمان مشاركة كافة الأطراف الفاعلة دون إقصاء أو تمييز طرف من الأطراف المشاركة، واستعداد الحكومة المستمر والمتجدد لدعم أي مجهود يقود إلى تحقيق الاستقرار والعدالة والمصالحة في كافة ربوع البلاد.

وفي ختام اللقاء، عبر وزير خارجية الكونغو برازافيل عن تقديره للدور البارز الذي تقوده الحكومة الليبية بالتعاون مع قيادة الجيش، في إرساء دعائم الاستقرار والنهضة العمرانية الحاصلة في شرق وجنوبها، وتطلع الاتحاد الإفريقي للعمل مع الحكومة، في سبيل نجاح مسار المصالحة الوطنية الشامل والتنسيق لزيارة مرتقبة للسادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس الكونغو برازافيل، إلى مدينة بنغازي خلال شهر أكتوبر القادم .