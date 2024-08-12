البرلمان يستنكر تصرفات حكومة الدبيبة تجاه مصر

استنكر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ما وصفها بالتصرفات غير المسؤولة الصادرة عن حكومة الوحدة منتهية الولاية بانتهاءِ مدتها المحددة في المرحلة التمهيدية وسحب البرلمان الثقة منها.

وأكد مجلس النواب في بيانٍ أنّ ما صدر من تصرفاتٍ وممارسات ضد دولة مصر لايمثل الشعب الليبي لما ترطبه علاقات وطيدة مع الشعب المصري، ولن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات، بحسبِ البيان.

بدورها استنكرت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية بيان حكومة الوحدة منتهية الولاية الذي أعربتْ فيه عن «استيائها ورفضها القاطع لاستقبال مصر لحماد – رئيس الحكومة الليبية، معتبرةً أن هذه خطوة تمثل ما وصفتهُ خروجًا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام» بحسب بيان خارجية الدبيبة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عن تقديرها لـ«موقف مصر الداعم للعلاقات بين ليبيا ومصر»

وكردٍ من حكومة الدبيبة على استقبال مصر لحمّاد، وجّهت حكومة الدبيبة مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في السفارة بطرابلس بمغادرة الليبيا على الفور.

وترتبط مصر وليبيا بعلاقات متينة وراسخة، تشكلت على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، إذ يدرك الطرفان أن استقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من استقرار مصر والعكس صحيح، كما أن لمصر دور بارز في الملف الليبي وقامت بجهود وساطة كثيرة لحلحلة الأزمة الليبية المستعصية.