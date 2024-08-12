الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المناطق الحدودية الجنوبية

توقع مركز الأرصاد الجوية أن تستمر السحب الرعدية في التكاثر من حين لآخر على أقصى مناطق الجنوب يصحبها سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الحدودية، فيما تبقى الرطوبة مرتفعة على مناطق الساحل ،مع ارتفاع طفيف في الحرارة اليومين القادمين على مناطق الشمال الغربي، بحسبِ الأرصاد.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقعت الأرصاد أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (31–33)مْ على المناطق الساحلية وما بين (35–37)مْ على الدواخل، مع رطوبة عالية نسبيًا خاصة على المناطق الساحلية، على أن تُسجل زيادة طفيفة اليومين القادمين.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، على أن تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على درنة وأقصى الساحل الشرقي، وأن تسجل درجات الحرارة القصوى مابين(31-36)مْ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر على القطرون وما جاورها يتخللها سقوط أمطار متفرقة وزوابع رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35–41)مْ، بحسب الأرصاد.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

من المتوقع أن تكون يتخلل السماء سحب رعدية ممطرة تتكاثر من حين لآخر خاصة على المناطق الحدودية مما تسبب في جريان بعض الأودية، و الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط عند تأثير السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (36–39)مْ، بحسبِ الأرصاد.