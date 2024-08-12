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أسعار النفط تستقر عند مستوياتٍ مرتفعة

أسعار الخام تنتعش

12 أغسطس، 2024 10:59 ص
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

بعد أن حققت أول مكاسب أسبوعية لها، هاهي أسعار النفط تستقرُ عند مستوى مرتفع، مع ترقب أسواق الطاقة للرد الإيراني الانتقامي على الاحتلال الإسرائيلي الذي اغتال زعيم حماس يوليو الماضي.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى  80.15 دولار مرتفعًا بـ4% الأسبوع الماضي، في حين بلغ سعر الخام الأمريكي  77.52 دولار للبرميل.

أسعار النفط تحوم قرب أدنى مستوياتها في 7 أشهر… ما الأسباب؟

تشهد أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً لأدنى مستوياتها في سبعة أشهر، وذلك نتيجة عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية. أولاً، زادت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إذ تسهم هذه السياسات في السيطرة على التضخم لكنها تؤدي إلى تقليل الطلب على الطاقة، بما في ذلك النفط.

أسعار النفط
أسعار النفط

على غرار زيادة الإنتاج النفطي من دول أوبك وشركائها رغم محاولات تنظيم الإنتاج، إلا أن بعض الدول الأعضاء تنتج كميات كبيرة لتعويض انخفاض الإيرادات، مما يزيد العرض العالمي للنفط. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت بعض الدول إنتاجها بعد توقفات مؤقتة بسبب النزاعات الجيوسياسية، مما أسهم في زيادة المعروض.

كما أن النمو الاقتصادي في الصين، تباطأ بشكل ملحوظ؛ وهو ما ينعكس على مستقبل الطلب على الخام، ناهيك عن تغيرات في أنماط استهلاك الطاقة عالمياً، حيث تتجه الدول نحو استخدام مصادر طاقة متجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

12 أغسطس، 2024 10:59 ص
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