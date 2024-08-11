65 ألف لاجئ سوداني داخل ليبيا..معظمهم في الكفرة

أخبار ليبيا 24

يتزايد أعداد اللاجئين السودانيين في كل يوم في مدينة الكفرة، وفي آخر تقديرات لتقرير لهيئة الطبية الدولية قدرت أن عدد اللاجئين السودانيين الذين وصلوا ليبيا بـ65 ألف سوداني، الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم وأغلبهم متواجدين في الكفرة.

الآلاف من اللاجئين السودانيين بالكفرة

وبحسب التقرير يستمر وصول النازحين السودانيين إلى ليبيا، ويقدر دخول ما بين ألف و1800 لاجئ يوميا جنوب ليبيا. ويتوقع خبراء أن يصل 150 ألف نازح سوداني إضافي إلى البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويشير التقرير أن حوالي 48 ألف لاجئ سوداني أصدرت لهم السلطات المحلية الليبية شهادة صحية من وزارة الصحة الليبية، في حين تشير سجلات التطعيم أن عدد الأطفال اللاجئين بلغ 16 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين العام والـ15 عاما.

وحددت الهيئة الطبية الدولية 14 موقعا من أكثر المناطق احتياجا في الكفرة، وأجرت فرقها ألفان و946 استشارة طبية حتى الآن. كما أنها قدمت للنازحين المواد الصيدلانية والطبية الضرورية، إذ يعاني الوضع الصحي بالمدينة من تأزم ونقص في المواد، وبحسب الناطق باسم بلدية الكفرة “عبدالله سليمان” إن مستشفى الشهيد عطية الكاسح أعلن عن امتلاء السعة السريرية في غرفة العناية الفائقة التي تتسع لعشر حالات فقط، مما ينذر بحلول أزمة صحية بالمدينة تستوجب التدخل الفوري للمنظمات الدولية.

ووفقاً للتقرير أن من أكثر الأمراض الصحية المنتشرة بين النازحين السودانيين في الكفرة الإسهال المائي، مع توجيه أكثر من خُمس حالات بشكل يومي لمراكز العلاج المتخصصة، مشيرة إلى تأثر كل الفئات العمرية.